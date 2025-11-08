Σοκ στην Αχαΐα: Συνελήφθη ο 13χρονος που κατέρρευσε από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο

Συνελήφθη ο 13χρονος μαθητής Γυμνασίου της Δυτικής Αχαΐας που κατέρρευσε εντός του σχολικού χώρου ύστερα από χρήση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να υποστεί σπασμούς και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Παράλληλα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο ακόμη μαθητές, ηλικίας 15 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών, της χρήσης ναρκωτικών και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, όπως αναφέρει το pelop.gr

Παράλληλα, πέντε γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν η διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενημέρωσαν τις αρχές ότι ο 13χρονος παρουσίασε έντονα σωματικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αφού είχε κάνει χρήση κάνναβης μέσα στο σχολείο.

Από την άμεση αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ανήλικος μαθητής προμηθεύτηκε τις ουσίες από δύο 15χρονους, πληρώνοντας το ποσό των 15 ευρώ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Οι δύο 15χρονοι συνελήφθησαν, ενώ σε έρευνες στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα που εξετάζονται ως πειστήρια.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν την πηγή προμήθειας των ναρκωτικών, αλλά και ενδεχομένως άλλους μαθητές που θα μπορούσαν να είχαν εμπλακεί στη χρήση.

