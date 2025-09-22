Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

Βίντεο που έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας, αποτυπώνει την αγριότητα των τριών ανηλίκων κατά την επίθεση σε έναν 16χρονο, την Πέμπτη (18/09) στην Πάτρα.

Διακρίνεται ένας εκ των νεαρών να επιτίθεται με γροθιές και κλωτσιές στον 16χρονο, ο οποίος πέφτει στο έδαφος.

Οι τρεις ανήλικοι, 14, 15 και 16 ετών, αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι το μεσημέρι της Δευτέρας (22/09), μετά τις απολογίες τους.

Λίγο μετά τις 11:00, οι τρεις ανήλικοι πέρασαν την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Οι δύο μικρότεροι από τους συλληφθέντες υποστηρίζουν πως δεν είχαν συμμετοχή στον ξυλοδαρμό του αγοριού, σύμφωνα με τους δικηγόρους τους.

Μετά τις απολογίες τους, ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ τόσο ο 14χρονος όσο και ο 15χρονος υποχρεώνονται να πηγαίνουν σε επιμελητή ανηλίκων. Οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι συνελήφθησαν, είχαν επίσης αφεθεί ελεύθεροι και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

«Του έλιωσαν το κεφάλι»

Ο πατέρας του 15χρονου ανέφερε ότι «(σ.σ. έχει χτυπήματα) στο πόδι, έχει σπάσει τη μύτη και το σαγόνι και από τις δύο μεριές και του έχουν βάλει βίδες. Σαν πλατεΐτσα είναι εκεί, όπως είναι το μαγαζί, στα 50 – 100 μέτρα έχει μία πλατεία, εκεί τον χτύπησαν. Το πήραν κάτω στο μαγαζί, του καθάρισαν τη μύτη που είχε αίματα και ήρθε το ΕΚΑΒ και το πήγαν στο Καραμανδάνειο», μιλώντας στο MEGA.

Ο ένας εκ των δραστών είναι συμμαθητής του 15χρονου, ενώ, τους άλλους δύο φαίνεται πως το άτυχο παιδί τούς έβλεπε για πρώτη φορά, σύμφωνα με τη μητέρα του ενός κατηγορούμενου.

«Ο γιος μου και οι άλλοι δύο συναντήθηκαν για να πάνε σε κάτι γενέθλια. Το δικό μου το παιδί είχε πάρει άδεια από τον πατέρα του για να πάει. Ενώ βρίσκονταν στη διασταύρωση Ελ. Βενιζέλου και Μαυροκορδάτου, ο ένας κινήθηκε προς το θύμα που συνάντησαν τυχαία στον δρόμο.

Τον ρώτησε “γιατί βρίζεις τη μάνα μου;” και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Το δικό μου το παιδί έπαθε σοκ και το άλλο αγόρι έτρεξε να βοηθήσει. Το παιδί μου βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή», υποστηρίζει αρχικά.

«Βγήκαν έξω οι γιατροί και είπαν στους γονείς “αυτό δεν είναι απλώς χτύπημα, πρέπει να του είχαν λιώσει το κεφάλι κυριολεκτικά”. Πρόκειται για ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ ήσυχο, πάρα πολύ ντροπαλό. Αυτά ήταν στο Γυμνάσιο, στο οποίο γράφτηκε το παιδί. Ήταν σε εισαγωγικά συμμαθητές του», είπε η θεία του 15χρονου.

Το χρονικό του περιστατικού

Οι τρεις συλληφθέντες συνάντησαν το θύμα του ξυλοδαρμού στον δρόμο. Ο ένας εξ αυτών φέρεται γνώριζε το θύμα από το σχολείο.

Φαίνεται να υπήρξε κάποια παρεξήγηση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο ξυλοδαρμός του. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παιδιών, δεν συμμετείχαν και οι τρεις συλληφθέντες στην επίθεση εις βάρος του 16χρονου.

Ωστόσο, τα χτυπήματα ήταν δυνατά και το θύμα υπέστη κατάγματα στη μύτη και το σαγόνι.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί, λόγω των τραυμάτων, δεν μπορεί ακόμη να μιλήσει και επικοινωνεί με νοήματα.