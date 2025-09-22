Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

Σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί, λόγω των σοβαρών τραυμάτων, δεν μπορεί ακόμη να μιλήσει και επικοινωνεί με νοήματα

Newsbomb

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
1 ΣΧΟΛΙΑ

Βίντεο που έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας, αποτυπώνει την αγριότητα των τριών ανηλίκων κατά την επίθεση σε έναν 16χρονο, την Πέμπτη (18/09) στην Πάτρα.

Διακρίνεται ένας εκ των νεαρών να επιτίθεται με γροθιές και κλωτσιές στον 16χρονο, ο οποίος πέφτει στο έδαφος.

Οι τρεις ανήλικοι, 14, 15 και 16 ετών, αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι το μεσημέρι της Δευτέρας (22/09), μετά τις απολογίες τους.

Λίγο μετά τις 11:00, οι τρεις ανήλικοι πέρασαν την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή. Οι δύο μικρότεροι από τους συλληφθέντες υποστηρίζουν πως δεν είχαν συμμετοχή στον ξυλοδαρμό του αγοριού, σύμφωνα με τους δικηγόρους τους.

Μετά τις απολογίες τους, ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ τόσο ο 14χρονος όσο και ο 15χρονος υποχρεώνονται να πηγαίνουν σε επιμελητή ανηλίκων. Οι κηδεμόνες τους, οι οποίοι συνελήφθησαν, είχαν επίσης αφεθεί ελεύθεροι και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

«Του έλιωσαν το κεφάλι»

Ο πατέρας του 15χρονου ανέφερε ότι «(σ.σ. έχει χτυπήματα) στο πόδι, έχει σπάσει τη μύτη και το σαγόνι και από τις δύο μεριές και του έχουν βάλει βίδες. Σαν πλατεΐτσα είναι εκεί, όπως είναι το μαγαζί, στα 50 – 100 μέτρα έχει μία πλατεία, εκεί τον χτύπησαν. Το πήραν κάτω στο μαγαζί, του καθάρισαν τη μύτη που είχε αίματα και ήρθε το ΕΚΑΒ και το πήγαν στο Καραμανδάνειο», μιλώντας στο MEGA.

Ο ένας εκ των δραστών είναι συμμαθητής του 15χρονου, ενώ, τους άλλους δύο φαίνεται πως το άτυχο παιδί τούς έβλεπε για πρώτη φορά, σύμφωνα με τη μητέρα του ενός κατηγορούμενου.

«Ο γιος μου και οι άλλοι δύο συναντήθηκαν για να πάνε σε κάτι γενέθλια. Το δικό μου το παιδί είχε πάρει άδεια από τον πατέρα του για να πάει. Ενώ βρίσκονταν στη διασταύρωση Ελ. Βενιζέλου και Μαυροκορδάτου, ο ένας κινήθηκε προς το θύμα που συνάντησαν τυχαία στον δρόμο.

Τον ρώτησε “γιατί βρίζεις τη μάνα μου;” και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Το δικό μου το παιδί έπαθε σοκ και το άλλο αγόρι έτρεξε να βοηθήσει. Το παιδί μου βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή», υποστηρίζει αρχικά.

«Βγήκαν έξω οι γιατροί και είπαν στους γονείς “αυτό δεν είναι απλώς χτύπημα, πρέπει να του είχαν λιώσει το κεφάλι κυριολεκτικά”. Πρόκειται για ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ ήσυχο, πάρα πολύ ντροπαλό. Αυτά ήταν στο Γυμνάσιο, στο οποίο γράφτηκε το παιδί. Ήταν σε εισαγωγικά συμμαθητές του», είπε η θεία του 15χρονου.

Το χρονικό του περιστατικού

Οι τρεις συλληφθέντες συνάντησαν το θύμα του ξυλοδαρμού στον δρόμο. Ο ένας εξ αυτών φέρεται γνώριζε το θύμα από το σχολείο.

Φαίνεται να υπήρξε κάποια παρεξήγηση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο ξυλοδαρμός του. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παιδιών, δεν συμμετείχαν και οι τρεις συλληφθέντες στην επίθεση εις βάρος του 16χρονου.

Ωστόσο, τα χτυπήματα ήταν δυνατά και το θύμα υπέστη κατάγματα στη μύτη και το σαγόνι.

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί, λόγω των τραυμάτων, δεν μπορεί ακόμη να μιλήσει και επικοινωνεί με νοήματα.

Σχόλια (1)

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:20ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: «Μέχρι να γυρίσω, να έχεις σκάψει τον λάκκο σου» – Απείλησε και χτύπησε τη γυναίκα του

19:16LIFESTYLE

Δέσποινα Μοιραράκη μετά τον θάνατο του συζύγου της: Είμαι καλά, έχω αρχίσει και βρίσκω τον εαυτό μου

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ Ισραήλ: Δεν θα επιτρέψουμε την είσοδο του στολίσκου - Οργανώθηκε από τη Χαμάς

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία για τους ωκεανούς: Τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη για την Προστασία των Ανοιχτών Θαλασσών

19:11LIFESTYLE

Πρισίλα Πρίσλεϊ: «Η ζωή μου ήταν η δική του ζωή» - Η εξομολόγηση για τις απιστίες του Έλβις και πώς επηρέασαν τον γάμο τους

19:04LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Μετά τον Σήφη, έρχεται νέα δολοφονία – Ποια ηρωίδα πέφτει νεκρή

18:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Αυτός είναι ο δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας - Σε εξέλιξη η αναζήτηση του

18:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ενίσχυσης - Πότε θα γίνει η καταβολή

18:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Έρχονται τέσσερις αυξήσεις στους μισθούς - Τον Οκτώβριο η πρώτη κατά €145 - Παραδείγματα

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Οι κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο και τα μηνύματα σε φίλη της - «Ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι»

18:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Κουβαλάμε τις αξίες, μένουμε πιστοί στην κληρονομιά του Παύλου Γιαννακόπουλου»

18:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύσκεψη υπό την προεδρία Χατζηδάκη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Βροχή» οι καταγγελίες για τον γιατρό της κατασκήνωσης που ασελγούσε σε παιδιά

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νέα καταδίκη για τον «πατομπούκαλο»: Κοκαΐνη σε λάμπες LED και στον φούρνο του σπιτιού του

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα: Είναι φίδια που πρέπει να τους κοπούν τα κεφάλια

18:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣτΕ: Δεν νομιμοποιούνται αυθαίρετα σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών χωρίς ομοφωνία

18:18LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Σταμάτησε αυτοκίνητο στον δρόμο για να την πάει στον προορισμό της - Η ανάρτηση στα social media

18:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αίτημα για επανεκκίνηση της ανάκρισης στα Τέμπη από 80 συγγενείς θυμάτων

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Η ώρα της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν - Ποιοι συμμετέχουν

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

18:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ενίσχυσης - Πότε θα γίνει η καταβολή

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

18:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Αυτός είναι ο δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας - Σε εξέλιξη η αναζήτηση του

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το Ντουμπάι έγινε η νέα πρωτεύουσα του OnlyFans - Τα porta porty party, οι ινφλουένσερ και τα 10.000 δολάρια μόνο για επίδειξη στήθους

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Οι κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο και τα μηνύματα σε φίλη της - «Ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι»

18:18LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Σταμάτησε αυτοκίνητο στον δρόμο για να την πάει στον προορισμό της - Η ανάρτηση στα social media

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

14:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο εκτροχιασμός της ελληνικής οικονομίας με ντοκουμέντα: Ολυμπιακή, ΟΣΕ και άλλα σκάνδαλα στο Δημόσιο - Αποκαλύψεις στο νέο βιβλίο Κασκαρέλη

10:33LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

18:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Έρχονται τέσσερις αυξήσεις στους μισθούς - Τον Οκτώβριο η πρώτη κατά €145 - Παραδείγματα

14:20LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μου λείπει όσο δεν πάει» - Η αδερφή του Μαρία μιλάει πρώτη φορά για τη σχέση τους και λυγίζει

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

19:04LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Μετά τον Σήφη, έρχεται νέα δολοφονία – Ποια ηρωίδα πέφτει νεκρή

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασφυκτικός ο θάνατος του βρέφους –  Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Αυξάνονται οι μισθοί και στους τρεις κλάδους-Το νέο μισθολόγιο με παραδείγματα και το νέο «μοντέλο» Δένδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ