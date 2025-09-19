Πάτρα: Άγριο ξύλο σε 16χρονο από παρέα ανηλίκων – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας

Ένα ακόμη άγριο και σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/9) στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, τρεις ανήλικοι (δύο 15χρονοι και ένας 16χρονος) συνεπλάκησαν με έναν 16χρονο, τον οποίο χτύπησαν με αγριότητα. Ως αποτέλεσμα της άγριας επίθεσης που δέχθηκε ο 16χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, καθώς του έσπασαν το σαγόνι και τη μύτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 16χρονος αρχικά διεκομίσθη στο Καραμανδάνειο, και εν συνεχεία στο νοσοκομείο του Ρίου. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του, ώστε να χειρουργηθεί, στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη Αγλαΐας Κυριακού» στην Αθήνα.

Η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την έρευνα προχώρησε στη σύλληψη των τριών ανηλίκων και των γονιών τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

