Βέροια: Για απόπειρα δολοφονίας κατηγορείται ο 20χρονος για τον ξυλοδαρμό της 24χρονης

Ο 20χρονος χτύπησε και τραυμάτισε βαριά την 24χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Ο 20χρονος συνελήφθη στη Βέροια για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 24χρονης, την οποία τραυμάτισε σοβαρά.
  • Η 24χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι χτύπησε την 24χρονη μετά από καβγά, ανταποδίδοντας χτυπήματα που ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε.
  • Οι Αρχές εντόπισαν τον δράστη μέσω του κινητού τηλεφώνου της γυναίκας και τον προσήγαγαν αρχικά ως ύποπτο.
  • Η 24χρονη βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη σε πυλωτή πολυκατοικίας από περιοίκους.
Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 20χρονος που φέρεται ως υπαίτιος για τον βαρύ τραυματισμό της 24χρονης, το βράδυ της περασμένης Τρίτης, στη Βέροια. Εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα από την ανακρίτρια Βέροιας σε εκτέλεση του οποίου συνελήφθη και κρατείται για να απολογηθεί ενώπιόν της.

Οι Αρχές φαίνεται πως έφτασαν στα ίχνη του από το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας και τον προσήγαγαν αρχικά ως ύποπτο. Εξεταζόμενος από στελέχη της Ασφάλειας Βέροιας φέρεται να ομολόγησε ότι χτύπησε την 24χρονη σε καβγά, ανταποδίδοντας -κατά τους ισχυρισμούς του- χτυπήματα που δέχθηκε από τη γυναίκα.

Ο ίδιος, σύμφωνα με το ΑΠΕ, συνδέεται φιλικά με την 24χρονη και είχε συναντηθεί μαζί της, όταν ξέσπασε ο φερόμενος καβγάς. Η γυναίκα εντοπίστηκε από περιοίκους πεσμένη στο έδαφος σε πυλωτή πολυκατοικίας, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

