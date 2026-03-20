Βέροια: Προσαγωγή ενός ατόμου για την υπόθεση της 24χρονης που βρέθηκε χτυπημένη σε πυλωτή

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στη Βέροια, μετά την προσαγωγή ενός ατόμου που σχετίζεται με την υπόθεση της 24χρονης γυναίκας η οποία βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πυλωτή πολυκατοικίας το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου.

Η νεαρή νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς τα τραύματά της δείχνουν ότι υπέστη σοβαρό ξυλοδαρμό.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ατόμου που εξετάζεται για τυχόν εμπλοκή στον βίαιο ξυλοδαρμό της 24χρονης. Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε γύρω στις 10 το βράδυ σε πυλωτή πολυκατοικίας στη Βέροια σε σοβαρή κατάσταση, ενώ τα τραύματά της είναι χαρακτηριστικά της άγριας επίθεσης.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η 24χρονη δεν είναι σε θέση να καταθέσει ή να περιγράψει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δέχθηκε την επίθεση, γεγονός που δυσχεραίνει την προανάκριση.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται το κινητό τηλέφωνο της νεαρής καθώς και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων αυτών αναμένεται να ρίξει φως στα γεγονότα και να βοηθήσει στον εντοπισμό των υπευθύνων.

