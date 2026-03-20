Βέροια: Ομολόγησε ο άνδρας που προσήχθη ότι χτύπησε την 24χρονη μετά από καυγά

Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή ενός άνδρα, ο οποίος οδηγήθηκε νωρίτερα στην Ασφάλεια Βέροιας στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση σε βάρος της 24χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε ότι την χτύπησε ύστερα από διένεξη. Όπως φέρεται να είπε στις Αρχές, δεν ήταν ζευγάρι, αλλά φίλοι, οι οποίοι τσακώθηκαν και της επιτέθηκε.

Η νεαρή γυναίκα, εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας το βράδυ της περασμένης Τετάρτης και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Αρχικά διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι Αρχές δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με την 24χρονη, καθώς βρίσκεται σε καταστολή και προσπαθούν να αντλήσουν πληροφορίες από τους οικείους της κι από το κινητό της τηλέφωνο. Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται το κινητό τηλέφωνο της νεαρής καθώς και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

