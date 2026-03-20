Βόλος: Πατριός επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι τον θετό γιο του

Snapshot Ένας 36χρονος στο Αλιβέρι Βόλου τραυμάτισε με μαχαίρι τον 18χρονο θετό γιο του μετά από λογομαχία.

Ο 18χρονος κάλεσε το 112 και η αστυνομία συνέλαβε τον 36χρονο για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοχρησία.

Ο 18χρονος κατέθεσε ότι φοβόταν λόγω προηγούμενων επεισοδίων βίας από τον πατριό του.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον 36χρονο σε τριετή φυλάκιση χωρίς αναστολή και χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Snapshot powered by AI

Τον 18χρονο θετό γιο του τραυμάτισε ένας 36χρονος στο Αλιβέρι του Βόλου, όταν του επιτέθηκε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με το gegonota.news, όλα ξεκίνησαν την περασμένη Τετάρτη, κατόπιν λογομαχίας του 18χρονου με τον πατριό του. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά η κατάσταση πήρε ανεξέλεγκτη τροπή, με τον 36χρονο να αρπάζει ένα μαχαίρι και να τραυματίζει τον 18χρονο στον δεξί καρπό του χεριού του.

Ο 18χρονος έφυγε γρήγορα από το σπίτι και κάλεσε το 112, το οποίο με την σειρά του ενημέρωσε την αστυνομία. Πολύ γρήγορα αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλου εντόπισαν τον νεαρό, τον μετέφεραν στο τμήμα όπου θα ήταν ασφαλής και συνέλαβαν τον πατριό του για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος φαίνεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι φοβήθηκε πάρα πολύ γιατί έχει πέσει ξανά θύμα βίας από τον πατριό του.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 36χρονο για τη βία που άσκησε σε βάρος του θετού του παιδιού, καταδικάζοντάς τον σε συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα, στέλνοντάς τον στην φυλακή.

