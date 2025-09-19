Φωτιά στο Μενίδι: Κάηκαν ολοσχερώς δύο εργοστάσια - Γέμισε καπνούς ο ουρανός

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στις Αχαρνές Αττικής, στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Τατοΐου. Δύο εργοστάσια με παλέτες και ξυλεία τυλίχθηκαν στις φλόγες και κάηκαν ολοσχερώς, ενώ πολύ σύντομα η φωτιά επεκτάθηκε και σε εργοστάσιο παπουτσιών.

Η εξάπλωση της φωτιάς ήταν ραγδαία λόγω των ισχυρών ανέμων και η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναγκάστηκε να κινητοποιήσει τρία ελικόπτερα για την κατάσβεσή της.

Νωρίς το απόγευμα, ο ουρανός στη Δυτική Αττική μαύρισε από τους πυκνούς καπνούς. Παρά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, τα εξαιρετικά εύφλεκτα υλικά δυσχέραναν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η Πολιτική Προστασία απέστειλε μήνυμα μέσω του αριθμού 112, καλώντας τους κατοίκους των γύρω περιοχών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Ο καπνός απλώθηκε σε μεγάλη έκταση, προκαλώντας ανησυχία σε ολόκληρη τη Δυτική Αττική.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Επικίνδυνοι καπνοί



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.



— 112 Greece (@112Greece) September 19, 2025

Η κατάσταση γινόταν ολοένα και πιο δύσκολη και έτσι επιστρατεύτηκαν ελικόπτερα της Πυροσβεστικής που πραγματοποίησαν ρίψεις νερού, ενώ συνεχώς κατέφθαναν ενισχύσεις και επίγειες δυνάμεις. Παράλληλα, πυροσβέστες και εθελοντές αναγκάστηκαν σε ορισμένες στιγμές να απομακρυνθούν από το μέτωπο, λόγω της τεράστιας θερμότητας.

Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι έδιναν αγώνα να απομακρύνουν εξοπλισμό από τα φλεγόμενα εργοστάσια, προκειμένου να σώσουν ό,τι μπορούσε να διασωθεί.

Παράλληλα, η Τροχαία προχώρησε σε έκτακτες ρυθμίσεις: Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.

Δείτε εικόνες από τη φωτιά σε εργοστάσιο στο Μενίδι

