Φωτιά στο Μενίδι: Επεκτάθηκε σε εργοστάσιο παπουτσιών

Ενισχυμένες είναι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο Μενίδι μετά τη φωτιά που ξέσπασε στον αύλειο χώρο εργοστασίου, στη συμβολή των λεωφόρων Τατοΐου και Κηφισίας. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τέσσερα ελικόπτερα. Οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία καίει παλέτες και εύφλεκτα υλικά.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός STAR, η φωτιά επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο με υποδήματα.

Καθώς η ώρα περνά, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο και να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17.16 σε υπαίθριο χώρο με ξύλα και παλέτες και πήρε γρήγορα διαστάσεις με αποτέλεσμα να σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, τους οποίους καλεί να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των επικίνδυνων καπνών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Επικίνδυνοι καπνοί



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 19, 2025

Παράλληλα, η Τροχαία προχώρησε σε έκτακτες ρυθμίσεις: Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.

Δείτε εικόνες από τη φωτιά σε εργοστάσιο στο Μενίδι

*Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας