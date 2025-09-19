Φωτιά στο Μενίδι: Επεκτάθηκε σε εργοστάσιο παπουτσιών
Μάχη με τις φλόγες δίνει η Πυροσβεστική
Ενισχυμένες είναι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο Μενίδι μετά τη φωτιά που ξέσπασε στον αύλειο χώρο εργοστασίου, στη συμβολή των λεωφόρων Τατοΐου και Κηφισίας. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τέσσερα ελικόπτερα. Οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία καίει παλέτες και εύφλεκτα υλικά.
Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός STAR, η φωτιά επεκτάθηκε σε διπλανό εργοστάσιο με υποδήματα.
Καθώς η ώρα περνά, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο και να δίνουν μάχη με τις φλόγες.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17.16 σε υπαίθριο χώρο με ξύλα και παλέτες και πήρε γρήγορα διαστάσεις με αποτέλεσμα να σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, τους οποίους καλεί να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των επικίνδυνων καπνών.
Παράλληλα, η Τροχαία προχώρησε σε έκτακτες ρυθμίσεις: Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.
Δείτε εικόνες από τη φωτιά σε εργοστάσιο στο Μενίδι
*Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας