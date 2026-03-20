Βέροια: «Αν ποτέ ξυπνήσει τότε θα ξέρουμε τι πραγματικά συνέβη», λέει ο πατέρας της 24χρονης

Στο Mega μίλησε το μεσημέρι της Παρασκευής ο πατέρας της 24χρονης από την Βέροια που χαροπαλεύει με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη ΜΕΘ του Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Η 24χρονη είχε εντοπιστεί αιμόφυρτη από περαστικό σε πυλωτή πολυκατοικίας και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι Αρχές συνέλαβαν για την επίθεση έναν 20χρονο ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι Αρχές αρχικά προσήγαγαν τον νεαρό ωστόσο στη συνέχεια ομολόγησε ότι χτύπησε την 24χρονη σε καβγά, ανταποδίδοντας -κατά τους ισχυρισμούς του- χτυπήματα που δέχθηκε από τη γυναίκα.

Ο πατέρας της 24χρονης κοπέλας λίγα 24ωρα μετά την επίθεση μίλησε στο Mega ανέφερε ότι η κόρη του διασωληνωμένη σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Ο πατέρας της κοπέλας ευχαρίστησε αρχικά τους δύο ανθρώπους που ενημέρωσαν τις Αρχές όταν εντόπισαν αιμόφυρτη την κόρη του αλλά και τους αστυνομικούς που διαλεύκαναν την υπόθεση ξυλοδαρμού.

Όπως σημείωσε ο πατέρας η κόρη του δεν γνώριζε αυτόν που ην ξυλοκόπησε -τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει ο ίδιος. «Αν ποτέ γίνει καλά, ζήσει και ξυπνήσει τότε θα ξέρουμε τι πραγματικά συνέβη», σημείωσε ο πατέρας της 24χρονης.

Όπως ανέφερε στην συνέχεια ο πατέρας της 24χρονης ανέφερε την τελευταία επαφή που είχε με την κόρη του. Είχαν μιλήσει νωρίτερα το βράδυ την ημέρα που δέχθηκε την αιματηρή επίθεση και όπως σημείωσε μιλάνε τακτικά και έχουν καθημερινή επαφή. Όπως ανέφερε μίλησαν στο τηλέφωνο όπου του ανέφερε ότι έχει βγει έξω με παρέα και πως δεν μπορούσε να μιλήσει περισσότερο.

Έκτοτε, δεν ξαναμίλησαν με τον πατέρα να ενημερώνεται για όσα συνέβησαν λίγες ώρες αργότερα.

Προτού καταλήξει ο πατέρας της 24χρονης ευχαρίστησε επίσης τους γιατρούς του νοσοκομείου βρίσκεται διασωληνωμένη και έχουν αναλάβει τη νοσηλεία της.

