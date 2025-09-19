Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Τρακάρισμα αγροτικού με van

Ένα σοβαρό τροχαίο Ηράκλειο τούνελ σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, στον δρόμο Ηράκλειο-Μεσαρά. Ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με ένα van μέσα στο τούνελ του Απομαρμά, προκαλώντας αναστάτωση. Ευτυχώς, από καθαρή τύχη, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

