Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Τρακάρισμα αγροτικού με van
Σοβαρό Τροχαίο Ηράκλειο τούνελ στο δρόμο προς τη Μεσαρά
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα σοβαρό τροχαίο Ηράκλειο τούνελ σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, στον δρόμο Ηράκλειο-Μεσαρά. Ένα αγροτικό όχημα συγκρούστηκε με ένα van μέσα στο τούνελ του Απομαρμά, προκαλώντας αναστάτωση. Ευτυχώς, από καθαρή τύχη, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός για εξαφάνιση 15χρονου από το κέντρο της Αθήνας
22:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Τρακάρισμα αγροτικού με van
21:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Νύβριτο
21:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στα Λεχαινά Ηλείας
21:15 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Στο Περιστέρι – Άρης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη μητέρα του
21:02 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεντιλίμπαρ: «Ο Παναθηναϊκός δε θα μείνει να μας περιμένει πίσω»
19:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ