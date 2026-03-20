Βρετανία: Έδωσε «πράσινο φως» στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους για πλήγματα κατά του Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου στη Ντάουνινγκ Στριτ 10 για τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα στην Μέση Ανατολή

Η Βρετανία έδωσε το «πράσινο φως» στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους για να πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως μεταδίδει το BBC, Βρετανοί υπουργοί συνεδρίασαν για να συζητήσουν τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον άοπλων εμπορικών πλοίων και πολιτικών υποδομών, καθώς και τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Μετά την συνεδρίαση, ανακοίνωσαν ότι οι ΗΠΑ μπορούν να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για την «συλλογική αυτοάμυνα» της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων «αμυντικών επιχειρήσεων» που αποσκοπούν στην εξουδετέρωση των πυραυλικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την επίθεση σε πλοία στα Στενά των Ορμούζ.

«Συμφώνησαν ότι οι απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων κατά πλοίων υπό βρετανική σημαία και πλοίων των στενών συμμάχων και εταίρων μας στον Κόλπο, κινδυνεύουν να οδηγήσουν την περιοχή σε περαιτέρω κρίση και να επιδεινώσουν τις οικονομικές επιπτώσεις που γίνονται αισθητές στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο», αναφέρει το BBC, το οποίο επικαλείται εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ.

Με προηγούμενη απόφαση, η Βρετανία είχε επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για επιχειρήσεις με σκοπό την αποτροπή της εκτόξευσης πυραύλων από το Ιράν που θα έθεταν σε κίνδυνο βρετανικά συμφέροντα ή ανθρώπινες ζωές.

Ωστόσο, οι υπουργοί συμφώνησαν κατά τη διάρκεια σημερινής συνάντησης ότι η χρήση των βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ θα μπορούσε πλέον να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει την προστασία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Η Βρετανία δεν θα εμπλακεί άμεσα στις επιθέσεις και η δηλώνει ότι «οι αρχές που διέπουν την προσέγγιση του Ηνωμένου Βασιλείου στην σύγκρουση παραμένουν οι ίδιες».

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι οι υπουργοί συμφώνησαν σήμερα ότι οι βάσεις μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για «αμυντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ» με στόχο «δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για την επίθεση σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ», ενώ πρόσθεσε ότι «οι υπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη για επείγουσα αποκλιμάκωση του πολέμου».