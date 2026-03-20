Τσεχία: Φωτιά σε ισραηλινό εργοστάσιο κατασκευής drones στην πόλη Παρντούμπιτσε
Πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανικό εργοστάσιο του LPP Holding, το οποίο συνεργάζεται με την ισραηλινή εταιρεία κατασκευής drones Elbit Systems στην πόλη Παρντούμπιτσε της Τσεχίας, με την τοπική αστυνομία να ερευνά το περιστατικό ως τρομοκρατική εμπρηστική επίθεση.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αποθήκη και επεκτάθηκε σε ένα διοικητικό κτίριο, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματίες.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Τσεχίας, Λούμπομιρ Μέτναρ, δήλωσε ότι «υπάρχει πιθανή σύνδεση με τρομοκρατική επίθεση», επισημαίνοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, σε ανάρτησή του στο «X».
Την ίδια στιγμή, τσεχικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μια ομάδα διαμαρτυρίας έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν ένα κέντρο παραγωγής οπλικών συστημάτων που σχετίζονται με το Ισραήλ.