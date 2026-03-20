Τσεχία: Φωτιά σε ισραηλινό εργοστάσιο κατασκευής drones στην πόλη Παρντούμπιτσε

Πυρκαγιά ξέσπασε σε βιομηχανικό εργοστάσιο του LPP Holding, το οποίο συνεργάζεται με την ισραηλινή εταιρεία κατασκευής drones Elbit Systems στην πόλη Παρντούμπιτσε της Τσεχίας, με την τοπική αστυνομία να ερευνά το περιστατικό ως τρομοκρατική εμπρηστική επίθεση.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αποθήκη και επεκτάθηκε σε ένα διοικητικό κτίριο, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματίες.

Terror attack in Pardubice: anti-Israel group sets fire to drone factory



A fire broke out at an industrial site of LPP Holding, which cooperates with Israel’s Elbit Systems. The blaze started in a warehouse and spread to an administrative building. No injuries were reported.



Ο υπουργός Εσωτερικών της Τσεχίας, Λούμπομιρ Μέτναρ, δήλωσε ότι «υπάρχει πιθανή σύνδεση με τρομοκρατική επίθεση», επισημαίνοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, σε ανάρτησή του στο «X».

Svolal jsem na dnešek krizový štáb ministra vnitra v souvislosti s požárem haly v Pardubicích. Událost se obešla bez zranění, evidujeme škody na majetku. Zabýváme se všemi dostupnými informacemi. Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem. O dalším postupu budu… — Lubomír Metnar (@metnarl) March 20, 2026

Την ίδια στιγμή, τσεχικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μια ομάδα διαμαρτυρίας έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν ένα κέντρο παραγωγής οπλικών συστημάτων που σχετίζονται με το Ισραήλ.