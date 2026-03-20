Μητσοτάκης: «Αν δουλεύεις στην εστίαση σε αφορά» - Στα 1.100 ευρώ ο βασικός μισθός με τη νέα σύμβαση

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνοντας πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και στα προϊόντα σούπερ μάρκετ, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, την Τετάρτη 11 Μαρτίου

Τα κέρδη για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό από την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας εξηγεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, με την προτροπή «αν δουλεύεις στην εστίαση σε αφορά», αν πάλι όχι στείλε το σε κάποιον που δουλεύει στον κλάδο.

Επισημαίνει ότι πλέον ο βασικός μισθός αυξάνεται από 6% έως 25% που σημαίνει πρακτικά από 930 ευρώ στα 1.100 ευρώ. Παράλληλα αυξάνονται και τα επιδόματα, κατά 10% για εποχική εργασία και κατά 15% για τουριστική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό η υπογραφή της νέας σύμβασης στον επισιτιστικό κλάδο αφορά 400.000 εργαζόμενους, περίπου το 15% των μισθωτών της χώρας.

