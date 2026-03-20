Μητσοτάκης: «Αν δουλεύεις στην εστίαση σε αφορά» - Στα 1.100 ευρώ ο βασικός μισθός με τη νέα σύμβαση
Αυξήσεις έως και 25% στον κατώτατο μισθό προβλέπει μεταξύ άλλων η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών στον επισιτισμό
Τα κέρδη για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό από την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας εξηγεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, με την προτροπή «αν δουλεύεις στην εστίαση σε αφορά», αν πάλι όχι στείλε το σε κάποιον που δουλεύει στον κλάδο.
Επισημαίνει ότι πλέον ο βασικός μισθός αυξάνεται από 6% έως 25% που σημαίνει πρακτικά από 930 ευρώ στα 1.100 ευρώ. Παράλληλα αυξάνονται και τα επιδόματα, κατά 10% για εποχική εργασία και κατά 15% για τουριστική εκπαίδευση.
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό η υπογραφή της νέας σύμβασης στον επισιτιστικό κλάδο αφορά 400.000 εργαζόμενους, περίπου το 15% των μισθωτών της χώρας.