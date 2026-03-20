Κεραμέως: Την επόμενη Πέμπτη θα αποφασιστεί πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός

«Ο κατώτατος μισθός επηρεάζει τριετίες, επιδόματα, δεν είναι μόνο το 880 πού θα πάει», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα αποφασιστεί την επόμενη Πέμπτη στο Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση που θα λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις όλων των φορέων.
  • Ο κατώτατος μισθός επηρεάζει τις τριετίες, τα επιδόματα και τους δημοσίους υπαλλήλους, αφού από πέρσι εφαρμόζεται και στον δημόσιο τομέα.
  • Η νέα συλλογική σύμβαση στην εστίαση προβλέπει μισθούς από 930 έως 1.100 ευρώ, υψηλότερους από το νομοθετημένο κατώτατο.
  • Ο στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 950 ευρώ το 2027 μέσω δύο αυξήσεων, μία την επόμενη εβδομάδα και μία σε ένα χρόνο.
  • Η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα επεκταθεί πιλοτικά σε νέους κλάδους όπως υγεία (εκτός γιατρών), τηλεπικοινωνίες, καθαρισμός, κομμωτήρια, και γραφεία κηδειών.
Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" όπου μίλησε για τις αυξήσεις στους μισθούς.

«Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είχαν παγώσει σε μεγάλο βαθμό για πολλά χρόνια. Φέραμε την κοινωνική συμφωνία μαζί με όλους τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, αυτή η συμφωνία έγινε νόμος του κράτους πριν από περίπου ένα μήνα και έκτοτε έχουμε τρεις μεγάλες νέες συλλογικές συμβάσεις οι οποίες δίνουν αύξηση μισθών», ανέφερε αρχικά.

«Εμένα με νοιάζει οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε να διευρύνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών γιατί αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το μείζων αυτή τη στιγμή, πως ο κόσμος θα έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Ο κατώτατος πλέον στην εστίαση, διαμορφώνεται από 930 έως 1.100 ευρώ. Η συλλογική σύμβαση έρχεται και προβλέπει κάτι καλύτερο από το νομοθετικά προβλεπόμενο κατώτατο. Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα αποφασιστεί την ερχόμενη Πέμπτη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα κάνω μια εισήγηση λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις όλων των φορέων. Υπάρχουν δύο προτεραιότητες για εμάς, η πρώτη είναι να διευρύνει το διαθέσιμο εισόδημα του κόσμου σε μια εποχή ακρίβειας αλλά από την άλλη πρέπει αυτό το οποίο κάνουμε να το αντέχει η ελληνική οικονομία, οι επιχειρήσεις και το κράτος», τόνισε.

«Ο κατώτατος μισθός επηρεάζει τριετίες, επιδόματα, δεν είναι μόνο το 880 πού θα πάει και θυμίζω ότι αποφέρει αυξήσεις και σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, από πέρσι ο κατώτατος μισθός αφορά και το δημόσιο. Εγώ έχω μιλήσει για μια συνετή αύξηση γιατί από τη μια πρέπει να δώσουμε ώθηση, από την άλλη θέλει πολλή μεγάλη προσοχή να είναι κάτι το οποίο αντέχει η χώρα ώστε να είναι μακρόπρόθεσμο. Θα έχουμε άλλη μια αύξηση, ο Πρωθυπουργός όταν λέει κάτι το εννοεί. Εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 2027 άρα αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε δύο αυξήσεις του κατώτατου μισθού, μια την άλλη εβδομάδα και μια σε ένα χρόνο από σήμερα και ο στόχος παραμένει αυτός που είχε θέσει ο Πρωθυπουργός για 950 ευρώ το 2027».

Στη συνέχεια της συζήτησης, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε για πρώτη φορά και στην ψηφιακή κάρτα εργασίας όπου αποκάλυψε ότι θα γίνει επέκταση σε νέους κλάδους.

«Ανακοινώνουμε την επέκταση της ψηφιακής κάρτας σε μια σειρά από κλάδους όπως: της υγείας πλην γιατρών, των τηλεπικοινωνιών, του καθαρισμού, εταιρίες που ασχολούνται με εύρεση εργασίας, κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα αισθητικής γραφεία κηδειών. Πάντα θα έχουμε όπως και στην πρώτη φάση μια πιλοτική περίοδο» αποκάλυψε η Νίκη Κεραμέως στον ΑΝΤ1.

