Ένας πύραυλος στο σαλόνι - Απίστευτη εικόνα σε σπίτι στο Ισραήλ από ιρανικό πλήγμα

Οι ισραηλινές αρχές επιθεωρούν ένα κατεστραμμένο σπίτι που χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο στο Ρεχόβοτ του Ισραήλ, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026

Η εικόνα ενός πυραύλου στη μέση ενός σαλονιού, όσο απίστευτη κι αν φαντάζει είναι πραγματική και όχι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Με τις πυραυλικές επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν να συνεχίζουν χωρίς σταματημό, την Παρασκευή, ένα σπίτι στο Ρεχοβότ χτυπήθηκε από πύραυλο, ο οποίος προσγειώθηκε στο σαλόνι.

Η φωτογραφία που επιβεβαιώνεται από το πρακτορείο Reuters, δείχνει τον θηριώδη πύραυλο περιστοιχισμένο από συντρίμμια του σπιτιού, που προκάλεσε κατά την πτώση του.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, από τις πυραυλικές επιθέσεις στην περιοχή 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν, κυρίως από το ωστικό κύμα και τα συντρίμμια και μεταφέρθηκαν στα επείγοντα προληπτικά.

Το Ρεχοβότ, που βρίσκεται 20 χιλιόμετρα νότια του Τελ Αβίβ, έχει εκτιμώμενο πληθυσμό 155.000 στα τέλη του 2024, σύμφωνα με το Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής του Ισραήλ. Ιδρύθηκε στη θέση μιας αρχαίας εβραϊκής κοινότητας και συνήθως δεν στοχοποιείται άμεσα.