Γκουαρντιόλα: «Ο κόσμος πάει να καταρρεύσει – Βρισκόμαστε στη μέση του χάους»

Η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ την Κυριακή (22/3) στο Γουέμπλεϊ. Για τον τελικό του Carabao Cup. Αγώνας που εκ των πραγμάτων ενδιαφέρει τους πάντες στην Αγγλία, ειδικά με το… αλατοπίπερο που υπάρχει λόγω της παρουσίας του Πεπ Γκουαρντιόλα και του Μικέλ Αρτέτα στους πάγκους των δύο ομάδων.

Ο Καταλανός τεχνικός έδωσε συνέντευξη Τύπου. Πέρα απ’ τα όσα είπε για την Άρσεναλ, όπου οι απαντήσεις του έμοιαζαν τυπικές και σύντομες, για ακόμη μια φορά αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν τον κόσμο πέραν του αθλητισμού.

Όταν τον ρώτησαν για τις «σκοτεινές τέχνες» του ποδοσφαίρου (καθυστερήσεις σκόπιμες, στατικές φάσεις που κρίνουν αγώνες κτλ) έδωσε μια ξεχωριστή απάντηση. Δείχνοντας το τι πραγματικά πρέπει να ενδιαφέρει τους πάντες:

«Κοιτάξτε τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Βρισκόμαστε στη μέση του χάους και κανείς δεν κουνάει το δαχτυλάκι του. Ο κόσμος πάει να καταρρεύσει και εμείς είμαστε εδώ συζητώντας για το αν η μία ή η άλλη ομάδα χρησιμοποιεί σκοτεινές τέχνες. Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα από αυτό».

Εν συνεχεία μίλησε για την απόφαση της CAF να τιμωρήσει τη Σενεγάλη και να δώσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής στο Μαρόκο:

«Είναι έκπληξη. Δεν έχω συγκεκριμένη άποψη επειδή δεν γνωρίζω τους λόγους και δεν έχω διαβάσει τίποτα γι' αυτό, αλλά φαίνεται ότι η απόφαση ελήφθη κεκλεισμένων των θυρών. Συμβαίνει παντού. Αυτό που βλέπουμε δεν συμβαίνει πραγματικά. Συμβαίνει στο παρασκήνιο. Δεν βλέπουμε τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Στο ποδόσφαιρο και σε άλλους τομείς».