Μυτιλήνη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί λόγω αφθώδους πυρετού

Με σημερινή απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν αιτήματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η Μυτιλήνη κηρύσσεται σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.

Η εν λόγω Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας εκδίδεται λόγω επαπειλούμενου κινδύνου εξάπλωσης της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού, η οποία αρχικά εμφανίστηκε στην Δημοτική Ενότητα Πελόπης, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσες δράσεις όπως αυτές προβλέπονται στο Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών και θα συμβάλουν στην αποτροπή εξάπλωσης της νόσου.

Η κινητοποίηση αφορά το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και θα έχει διάρκεια έξι μηνών, έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, με στόχο την άμεση ανάσχεση της νόσου και την αποτροπή γενικευμένης εξάπλωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, ενεργοποιούνται τα προβλεπόμενα μέτρα του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών για ζωονόσους, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να προχωρήσουν σε άμεσες παρεμβάσεις, ενισχυμένους ελέγχους και συντονισμένες δράσεις βιοασφάλειας, με στόχο τον περιορισμό του ιού.

