Τι σκοπό είχε αλήθεια ο Στάθης Παναγιωτόπουλος;

Αρχικά, για να εξηγούμαστε, θεωρώ το revenge porn, ό,τι πιο άνανδρο, χυδαίο και ντροπιαστικό, μπορεί να κάνει κάποιος. Και απορώ που η δικαστική εξουσία δεν το αντιμετωπίζει ανάλογα. Διάβασα ότι η ποινή στον Στάθη Παναγιωτόπουλο (και για τη δεύτερη καταγγελία εις βάρος του) ήταν τρία χρόνια φυλάκισης με αναστολή.

Αντιγράφω από το ρεπορτάζ: «Η πράξη αυτή, όπως εισήχθη στο ακροατήριο, διώκεται σε βαθμό κακουργήματος, ωστόσο οι δικαστές αποφάσισαν να τη μετατρέψουν σε πλημμέλημα, κρίνοντας ότι δεν τελέστηκε επί σκοπώ βλάβης».

Με δυο λόγια οι δικαστές αποφάσισαν ότι ο Παναγιωτόπουλος δεν ανέβασε τα βίντεο όπου τα ανέβασε με σκοπό να βλάψει το θύμα. Δηλαδή; Τι ήθελε αλήθεια να κάνει; Να το παινέψει; Να το ευεργετήσει; Να του κάνει καλό; Κάπως έτσι, ο Παναγιωτόπουλος θα συνεχίσει να κυκλοφορεί ελεύθερος κι ας έχει κάνει αυτά που έχει κάνει στα κορίτσια… Κορίτσια που τον εμπιστεύτηκαν και πλήρωσαν αυτή την εμπιστοσύνη τους, βλέποντας όσα έκαναν μαζί του να… μοιράζονται σε κόσμο και κοσμάκη. Κι όταν αποφάσισαν να πάνε στο δικαστήριο για να δικαιωθούν και να προστατεύσουν τα επόμενα, υποψήφια θύματα από τύπους σαν τον Παναγιωτόπουλο, αντί για ποινή είδαν τον Παναγιωτόπουλο να λαμβάνει… χάδι.

Και μάλιστα με δικαιολογίες αστείες από κάθε άποψη. Επειδή μάλιστα ζούμε στην εποχή που όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες σκίζουν τα ρούχα τους ώστε τα θύματα να καταγγέλουν και να μην σιωπούν, στην πράξη αποδεικνύεται ότι όχι μόνο δεν δημιουργούν το πλαίσιο υπέρ των θυμάτων αλλά χαϊδεύουν τους θύτες. Κι αυτό αρκεί για τον επόμενο Παναγιωτόπουλο ώστε να έχει μπροστά του πεδίον δόξης λαμπρό… Συνεχίστε έτσι… Μέχρι τέτοια βίντεο να παίζονται σε λαϊκή απογευματινή! Γιατί προς τα εκεί πάμε. Ντροπή.

