Κρίση πυραύλων όπως το 1962; Θα στείλει η Ρωσία τον υπερηχητικό βαλλιστικό Oreshnik στη Βενεζουέλα;

Η πιθανή ανάπτυξή του στη Βενεζουέλα θα αποτελούσε μια άνευ προηγουμένου αποτρεπτική ικανότητα στην περιοχή, ικανή να απειλήσει στόχους στην Καραϊβική Θάλασσα, όπως το Πουέρτο Ρίκο ή τις Παρθένες Νήσους, ακόμη και τις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες

Ήταν 27 Οκτώβρη 1962. Η περίοδος όταν η ανθρωπότητα έφτασε πιο κοντά από ποτέ στο πυρηνικό ολοκαύτωμα.

Αφορμή στάθηκε η «κρίση των πυραύλων» στην Κούβα. Η Κρίση των πυραύλων της Κούβας (Cuban Missile Crisis) ήταν μία αντιπαράθεση διάρκειας 13 ημερών που συνέβη τον Οκτώβριο του 1962 μεταξύ των Η.Π.Α. και της Σοβιετικής Ένωσης λόγω των σοβιετικών βαλλιστικών πυραύλων που αναπτύχθηκαν στην Κούβα.

Σήμερα, που το μάτι των Αμερικανών έχει στραφεί στη Βενεζουέλα, μπορεί να υπάρξει μια αντίστοιχη κρίση;

Προ ημερών σε δηλώσεις του στο CBS ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι «οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες». Στην περιοχή βρίσκεται μεγάλη αμερικανική στρατιωτική δύναμη, και από την πλευρά της η Βενεζουέλα έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από Ρωσία, Κίνα και Ιράν.

Θα στείλει η Μόσχα τον Oreshnik στο Καράκας;

Σε δήλωσή του προς τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η οποία έχει σημάνει συναγερμό στους δυτικούς στρατηγικούς κύκλους, ο Ρώσος βουλευτής Αλεξέι Ζουράβλιοφ , αντιπρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Κρατικής Δούμας, επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα ήδη προμηθεύει όπλα στη Βενεζουέλα και ότι «δεν βλέπει κανένα εμπόδιο» στη μεταφορά του νέου υπερηχητικού βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik ή των πυραύλων κρουζ Kalibr στο Καράκας . Αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε ένα φόντο αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης στην Καραϊβική, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει τη στρατιωτική τους παρουσία.

oreshnik

Ο Ζουράβλιοφ δήλωσε ότι η Ρωσία παρέχει στη Βενεζουέλα «σχεδόν ολόκληρη τη γκάμα όπλων, από τουφέκια μέχρι αεροσκάφη» και ότι οι λεπτομέρειες των αποστολών είναι απόρρητες, κάτι που θα μπορούσε να εκπλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η δήλωση θα μπορούσε να αναφέρεται στο γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες, ρωσικά μεταγωγικά αεροσκάφη Il-76 (δύο πτήσεις έχουν καταγραφεί από το σύστημα Flightradar24) έχουν πετάξει στη Βενεζουέλα , πιθανώς παραδίδοντας ανταλλακτικά για τα συστήματα αεράμυνας που η Ρωσία έχει πουλήσει στη Βενεζουέλα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ενισχύοντας τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας της Νότιας Αμερικής έναντι πιθανών αεροπορικών εισβολών από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ή θαλάσσιων εισβολών από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Ποιος είναι ο πύραυλος Oreshnik

Ο πύραυλος Oreshnik , ένα σύστημα υπερηχητικών βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς που προέρχεται από τη γραμμή RS-26, έχει εκτιμώμενο βεληνεκές έως και 5.000 χιλιόμετρα και ταχύτητες που πλησιάζουν τα 10 Mach.

Η πιθανή ανάπτυξή του στη Βενεζουέλα θα αποτελούσε μια άνευ προηγουμένου αποτρεπτική ικανότητα στην περιοχή, ικανή να απειλήσει στόχους στην Καραϊβική Θάλασσα, όπως το Πουέρτο Ρίκο ή τις Παρθένες Νήσους, ακόμη και τις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Εν τω μεταξύ, οι πύραυλοι Kalibr , που χρησιμοποιούνται ευρέως από τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουν παραλλαγές εξαγωγής που λειτουργούν από τις ένοπλες δυνάμεις της Αλγερίας, της Ινδίας και του Βιετνάμ, με βεληνεκές έως και 300 χιλιόμετρα, αν και οι ρωσικές παραλλαγές μπορούν να φτάσουν μεταξύ 1.500 και 2.500 χιλιομέτρων.

