Αεροπλανοφόρα, F-35 και κομάντος: Ανοικτά στη Βενεζουέλα η μεγαλύτερη αμερικανική αρμάδα

Ο αμερικανικός στόλος υπό το αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford» διασχίζει με ταχύτητα τον Ατλαντικό, έχοντας αποπλεύσει από το Σπλιτ της Αδριατικής προς τη Βενεζουέλα.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να φτάσει στα νερά της Καραϊβικής, όπου θα ολοκληρωθεί η συγκέντρωση της ισχυρότερης στρατιωτικής δύναμης που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή από την εποχή της κρίσης της Κούβας το 1961.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η αμερικανική ανάπτυξη περιλαμβάνει πενήντα μαχητικά του «Ford», δέκα F-35 και μια μοίρα μη επανδρωμένων Reaper στην Πουέρτο Ρίκο.

Μαζί τους επιχειρούν δεκαπέντε πολεμικά πλοία, μεταξύ αυτών καταδρομικά, αντιτορπιλικά και ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο με οπλοστάσιο άνω των 200 πυραύλων cruise, καθώς και δύναμη 2.200 πεζοναυτών με τα οχήματα εφόδου τους.

Στο πλευρό τους βρίσκεται και το πλοίο «MV Ocean Trader», το οποίο εξωτερικά μοιάζει με πολιτικό πλοίο, αλλά λειτουργεί ως πλωτή βάση για 159 επίλεκτους κομάντος ειδικά εκπαιδευμένους για επιχειρήσεις στη Νότια Αμερική. Η συγκέντρωση αυτής της ισχύος θεωρείται ήδη πολλαπλάσια από εκείνη που είχε κινητοποιηθεί για την κρίση των πυραύλων στην Κούβα, σύμφωνα με τη La Repubblica.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη κλείσει τον εναέριο χώρο πάνω από την Πουέρτο Ρίκο, όπου στήθηκε το επιχειρησιακό κέντρο του Πενταγώνου για την περιοχή. Παρά τον ευνοϊκό καιρό μετά το πέρασμα του κυκλώνα «Μελίσσα», οι επιτελείς προτείνουν αναμονή έως τα μέσα Νοεμβρίου πριν από οποιαδήποτε επιθετική κίνηση.

Το Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι το αμερικανικό επιτελείο έχει ήδη παρουσιάσει στον Λευκό Οίκο τις λίστες στόχων και το σχέδιο μιας μακράς στρατιωτικής εκστρατείας. Η πρώτη φάση θα στοχεύσει στρατιωτικά αεροδρόμια και λιμάνια που, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών, χρησιμοποιούνται από καρτέλ ναρκωτικών υπό την προστασία του καθεστώτος Μαδούρο. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, «η Βενεζουέλα είναι ένα ναρκο-κράτος, κυβερνώμενο από καρτέλ. Αυτή είναι μια επιχείρηση εναντίον των ναρκοτρομοκρατών, της Αλ Κάιντα του δυτικού ημισφαιρίου».

Ο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος έχει επισήμως κατηγορηθεί από τη Δικαιοσύνη των ΗΠΑ για ναρκοτρομοκρατία ήδη από την πρώτη προεδρία Τραμπ, βλέπει τώρα την επικήρυξή του να εκτοξεύεται στα 50 εκατομμύρια δολάρια. Οι πρόσφατοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον 15 πλοιαρίων που φέρονται να ανήκαν σε διακινητές ναρκωτικών, με 61 νεκρούς αγνώστου ταυτότητας, προκαλούν ήδη αντιδράσεις για τη νομιμότητα και την ηθική τους. Ο διοικητής του Southern Command, ναύαρχος Άλβιν Χόλσεϊ, υπέβαλε την παραίτησή του σε ένδειξη διαφωνίας με τη στρατηγική του Λευκού Οίκου.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η CIA έχει λάβει πλήρη επιχειρησιακή ελευθερία στο έδαφος της Βενεζουέλας, επιδιώκοντας να προκαλέσει ανταρσία μέσα στον στρατό ή ακόμα και τη σύλληψη του ίδιου του Μαδούρο. Οι πτήσεις βομβαρδιστικών B-1 και B-52 που φτάνουν ως τα όρια του Καράκας έχουν στόχο να αυξήσουν την πίεση και να επιταχύνουν την ανατροπή του καθεστώτος χωρίς άμεση εμπλοκή σε πόλεμο.

Ο στρατός του Μαδούρο διαθέτει ελάχιστα μέσα για να αντισταθεί: ρωσικά αντιαεροπορικά S-300, μαχητικά Su-30 και λίγα drones μεγάλου βεληνεκούς. Η Βενεζουέλα στρέφεται προς το Ιράν για ραντάρ παθητικής τεχνολογίας και συστήματα ηλεκτρονικών αντιμέτρων, ενώ ζητά από τη Μόσχα την αναβάθμιση των Sukhoi και νέους πυραύλους. Ωστόσο, η Ρωσία δύσκολα θα παραχωρήσει κρίσιμες αντιαεροπορικές μονάδες που χρειάζεται στο ουκρανικό μέτωπο.

Παράλληλα, το Καράκας απευθύνει εκκλήσεις και στο Πεκίνο, το οποίο έχει κάθε λόγο να προστατεύσει τις πετρελαϊκές του εισαγωγές. Ωστόσο, ούτε η Κίνα ούτε η Ρωσία αναμένεται να φτάσουν σε ευθεία αντιπαράθεση με την Ουάσινγκτον — παρότι η τύχη του καθεστώτος Μαδούρο παραμένει στενά δεμένη με τα δικά τους στρατηγικά συμφέροντα.

The Miami Herald: Επίκειται επίθεση

Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε την Παρασκευή στο Air Force One αν σκεφτόταν να επιτεθεί στη Βενεζουέλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «Όχι». Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, η εφημερίδα The Miami Herald ισχυριζόταν ότι μια τέτοια επίθεση ήταν επικείμενη.

«Οι "πηγές" σας που ισχυρίζονται ότι έχουν "γνώση της κατάστασης" σας ξεγέλασαν και σας οδήγησαν να γράψετε ένα ψευδές άρθρο», απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στον λογαριασμό του στο X. Παρά τις διαψεύσεις αυτές, οι εντάσεις παρέμειναν υψηλές.

