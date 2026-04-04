Bloomberg: Οι ΗΠΑ μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος των stealth πυραύλων για τον πόλεμο κατά του Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε σε ομιλία του την Τετάρτη το βράδυ ότι «τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες, θα τους επαναφέρουμε στις λίθινες εποχές όπου ανήκουν», χωρίς να διευκρινίσει τι σημαίνει αυτό

Δημήτρης Μάνωλης

Bloomberg: Οι ΗΠΑ μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος των stealth πυραύλων για τον πόλεμο κατά του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ΗΠΑ δεσμεύουν σχεδόν ολόκληρο το απόθεμα των stealth πυραύλων JASSM
  • ER για τη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, μειώνοντας σημαντικά τα αποθέματα για άλλες περιοχές.
  • Μετά τις μεταφορές, μόνο περίπου 425 JASSM
  • ER παραμένουν διαθέσιμοι για τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ περίπου 75 πύραυλοι είναι μη λειτουργικοί λόγω ζημιών ή τεχνικών βλαβών.
  • Η χρήση όπλων μακρού βεληνεκούς όπως οι JASSM
  • ER επιτρέπει στις ΗΠΑ να πλήττουν στόχους στο Ιράν με μειωμένο κίνδυνο για το προσωπικό, αλλά περιορίζει τα αποθέματα για άλλους αντιπάλους όπως η Κίνα.
  • Η παραγωγή των πυραύλων JASSM
  • ER από τη Lockheed Martin προβλέπεται να αυξηθεί, αλλά η αντικατάσταση των χρησιμοποιηθέντων όπλων απαιτεί χρόνια.
  • Η στρατιωτική εκστρατεία περιλαμβάνει μετακινήσεις χερσαίων δυνάμεων και εκτεταμένες πυραυλικές επιθέσεις, ενώ η στρατηγική πορεία παραμένει ασαφής.
Snapshot powered by AI

Οι επόμενες φάσεις της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα δεσμεύσουν σχεδόν ολόκληρο το απόθεμα των stealth πυραύλων cruise JASSM-ER, αποσύροντάς τους από αποθήκες που προορίζονταν για άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εντολή για την ανάκληση του όπλου αξίας 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων από τα αποθέματα του Ειρηνικού εκδόθηκε στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με άτομο με άμεση γνώση της υπόθεσης. Πύραυλοι που βρίσκονται σε εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ηπειρωτικών ΗΠΑ, θα μεταφερθούν σε βάσεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ή στο Fairford στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είπε η πηγή, που ζήτησε ανωνυμία λόγω ευαισθησίας των πληροφοριών, μεταδίδει το αμερικανικό οικονομικό πρακτορείο ειδήσεων.

Μετά τις μετακινήσεις, μόνο περίπου 425 JASSM-ER από ένα προπολεμικό απόθεμα 2.300 θα παραμείνουν διαθέσιμοι για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό επαρκεί περίπου για 17 βομβαρδιστικά B-1B σε μια μόνο αποστολή. Επιπλέον, περίπου 75 πύραυλοι είναι «μη λειτουργικοί» λόγω ζημιών ή τεχνικών βλαβών.

Ο JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile–Extended Range) μπορεί να πετάξει πάνω από 600 μίλια και σχεδιάστηκε για να πλήττει στόχους από ασφαλέστερες αποστάσεις, αποφεύγοντας τις εχθρικές αεράμυνες. Μαζί με τον βραχύτερου βεληνεκούς JASSM (περίπου 250 μίλια), περίπου τα δύο τρίτα των αποθεμάτων των ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί για τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Η διαθεσιμότητα αναχαιτιστών πυραύλων και όπλων μακράς εμβέλειας αποτελεί ζήτημα από την έναρξη της αεροπορικής εκστρατείας ΗΠΑ–Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Η αντικατάσταση των χρησιμοποιηθέντων όπλων απαιτεί χρόνια παραγωγής με τα τρέχοντα επίπεδα.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό όπλων μακρού βεληνεκούς, όπως οι JASSM-ER, περιορίζοντας τον κίνδυνο για το προσωπικό αλλά μειώνοντας τα αποθέματα που προορίζονται για ισχυρότερους αντιπάλους, όπως η Κίνα.

Η χρήση JASSM-ER έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να πλήττουν στόχους στο Ιράν χρησιμοποιώντας σχετικά φθηνότερα όπλα, μετά την καταστροφή σημαντικού μέρους των ιρανικών αεράμυνων. Ωστόσο, πρόσφατα ένα F-15E των ΗΠΑ καταρρίφθηκε, ενώ ακολούθησε η πτώση ενός αεροσκάφους A-10 και δύο ελικοπτέρων αναζήτησης και διάσωσης δέχθηκαν πυρά.

Μέσα στις πρώτες τέσσερις εβδομάδες του πολέμου, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν πάνω από 1.000 JASSM-ER, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εκτοξεύθηκαν 47 πύραυλοι.

Από το 2009, οι ΗΠΑ έχουν δεσμεύσει πόρους για την αγορά άνω των 6.200 JASSM, ενώ η παραγωγή της βασικής έκδοσης έχει σταματήσει περίπου πριν από 10 χρόνια. Η Lockheed Martin προγραμματίζει παραγωγή 396 μακρού βεληνεκούς πυραύλων για το 2026, αλλά μπορούν να παραχθούν έως και 860 αν η γραμμή παραγωγής πλήρως επικεντρωθεί στους JASSM, η οποία παράγει επίσης πυραύλους LRASM κατά πλοίων.

Η δέσμευση τόσων πολλών JASSM-ER για τον πόλεμο στο Ιράν δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθούν όλοι. Μέχρι στιγμής, έχουν εκτοξευθεί από βομβαρδιστικά B-52, B-1B και μαχητικά.

Η στρατηγική πορεία της εκστρατείας παραμένει ασαφής, ενώ οι ΗΠΑ μετακινούν χερσαίες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων Πεζοναυτών και αλεξιπτωτιστών, στην περιοχή. Υπάρχει εικασία για κατάληψη του νησιού Kharg, όπου βρίσκονται τα κύρια πετρελαϊκά τερματικά του Ιράν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι «τις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες θα τους επιστρέψουμε στην εποχή της λίθινης εποχής όπου ανήκουν», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις για τις επιπτώσεις σε αμάχους, στρατό ή κυβέρνηση.

Η καταστροφή περισσότερων από 12 drones MQ-9 από το Ιράν και η εκτόξευση 1.600 βαλλιστικών πυραύλων και περίπου 4.000 αρχικών τύπων πυραύλων Shahed δείχνουν την κλίμακα της αντιπαράθεσης στην περιοχή.

Παράλληλα, η εκτόξευση εκατοντάδων πυραύλων Tomahawk από τις ΗΠΑ έχει μειώσει τα αποθέματα, που πριν τον πόλεμο περιλάμβαναν περίπου 4.000 μονάδες, περιλαμβανομένων παλαιότερων εκδόσεων και αντιπλοϊκών τύπων.

Η εκστρατεία αποδεικνύει τη μεγάλη εξάρτηση των ΗΠΑ από πυραύλους μακρού βεληνεκούς για την επίτευξη στρατηγικών στόχων με περιορισμένο ρίσκο για το προσωπικό τους, ενώ ταυτόχρονα θέτει ζητήματα αποθεμάτων και επάρκειας για άλλες γεωπολιτικά κρίσιμες περιοχές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Το γκολ του Κοϊτά που έκρινε το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

23:08LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: Γιατί η εμφάνισή της πυροδότησε ακραίες θεωρίες συνωμοσίας

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν στην Βουλγαρία: Η Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκε για την παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών στη Σόφια

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας για την ενεργοποίηση της κάρτας

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν έως το βράδυ της Τρίτης, αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ