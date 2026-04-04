Bloomberg: Οι ΗΠΑ μεταφέρουν το μεγαλύτερο μέρος των stealth πυραύλων για τον πόλεμο κατά του Ιράν

Οι επόμενες φάσεις της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα δεσμεύσουν σχεδόν ολόκληρο το απόθεμα των stealth πυραύλων cruise JASSM-ER, αποσύροντάς τους από αποθήκες που προορίζονταν για άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η εντολή για την ανάκληση του όπλου αξίας 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων από τα αποθέματα του Ειρηνικού εκδόθηκε στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με άτομο με άμεση γνώση της υπόθεσης. Πύραυλοι που βρίσκονται σε εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ηπειρωτικών ΗΠΑ, θα μεταφερθούν σε βάσεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ή στο Fairford στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είπε η πηγή, που ζήτησε ανωνυμία λόγω ευαισθησίας των πληροφοριών, μεταδίδει το αμερικανικό οικονομικό πρακτορείο ειδήσεων.

Μετά τις μετακινήσεις, μόνο περίπου 425 JASSM-ER από ένα προπολεμικό απόθεμα 2.300 θα παραμείνουν διαθέσιμοι για τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό επαρκεί περίπου για 17 βομβαρδιστικά B-1B σε μια μόνο αποστολή. Επιπλέον, περίπου 75 πύραυλοι είναι «μη λειτουργικοί» λόγω ζημιών ή τεχνικών βλαβών.

Ο JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile–Extended Range) μπορεί να πετάξει πάνω από 600 μίλια και σχεδιάστηκε για να πλήττει στόχους από ασφαλέστερες αποστάσεις, αποφεύγοντας τις εχθρικές αεράμυνες. Μαζί με τον βραχύτερου βεληνεκούς JASSM (περίπου 250 μίλια), περίπου τα δύο τρίτα των αποθεμάτων των ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί για τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Η διαθεσιμότητα αναχαιτιστών πυραύλων και όπλων μακράς εμβέλειας αποτελεί ζήτημα από την έναρξη της αεροπορικής εκστρατείας ΗΠΑ–Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Η αντικατάσταση των χρησιμοποιηθέντων όπλων απαιτεί χρόνια παραγωγής με τα τρέχοντα επίπεδα.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό όπλων μακρού βεληνεκούς, όπως οι JASSM-ER, περιορίζοντας τον κίνδυνο για το προσωπικό αλλά μειώνοντας τα αποθέματα που προορίζονται για ισχυρότερους αντιπάλους, όπως η Κίνα.

Η χρήση JASSM-ER έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να πλήττουν στόχους στο Ιράν χρησιμοποιώντας σχετικά φθηνότερα όπλα, μετά την καταστροφή σημαντικού μέρους των ιρανικών αεράμυνων. Ωστόσο, πρόσφατα ένα F-15E των ΗΠΑ καταρρίφθηκε, ενώ ακολούθησε η πτώση ενός αεροσκάφους A-10 και δύο ελικοπτέρων αναζήτησης και διάσωσης δέχθηκαν πυρά.

Μέσα στις πρώτες τέσσερις εβδομάδες του πολέμου, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν πάνω από 1.000 JASSM-ER, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης του Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εκτοξεύθηκαν 47 πύραυλοι.

Από το 2009, οι ΗΠΑ έχουν δεσμεύσει πόρους για την αγορά άνω των 6.200 JASSM, ενώ η παραγωγή της βασικής έκδοσης έχει σταματήσει περίπου πριν από 10 χρόνια. Η Lockheed Martin προγραμματίζει παραγωγή 396 μακρού βεληνεκούς πυραύλων για το 2026, αλλά μπορούν να παραχθούν έως και 860 αν η γραμμή παραγωγής πλήρως επικεντρωθεί στους JASSM, η οποία παράγει επίσης πυραύλους LRASM κατά πλοίων.

Η δέσμευση τόσων πολλών JASSM-ER για τον πόλεμο στο Ιράν δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθούν όλοι. Μέχρι στιγμής, έχουν εκτοξευθεί από βομβαρδιστικά B-52, B-1B και μαχητικά.

Η στρατηγική πορεία της εκστρατείας παραμένει ασαφής, ενώ οι ΗΠΑ μετακινούν χερσαίες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων Πεζοναυτών και αλεξιπτωτιστών, στην περιοχή. Υπάρχει εικασία για κατάληψη του νησιού Kharg, όπου βρίσκονται τα κύρια πετρελαϊκά τερματικά του Ιράν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι «τις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες θα τους επιστρέψουμε στην εποχή της λίθινης εποχής όπου ανήκουν», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις για τις επιπτώσεις σε αμάχους, στρατό ή κυβέρνηση.

Η καταστροφή περισσότερων από 12 drones MQ-9 από το Ιράν και η εκτόξευση 1.600 βαλλιστικών πυραύλων και περίπου 4.000 αρχικών τύπων πυραύλων Shahed δείχνουν την κλίμακα της αντιπαράθεσης στην περιοχή.

Παράλληλα, η εκτόξευση εκατοντάδων πυραύλων Tomahawk από τις ΗΠΑ έχει μειώσει τα αποθέματα, που πριν τον πόλεμο περιλάμβαναν περίπου 4.000 μονάδες, περιλαμβανομένων παλαιότερων εκδόσεων και αντιπλοϊκών τύπων.

Η εκστρατεία αποδεικνύει τη μεγάλη εξάρτηση των ΗΠΑ από πυραύλους μακρού βεληνεκούς για την επίτευξη στρατηγικών στόχων με περιορισμένο ρίσκο για το προσωπικό τους, ενώ ταυτόχρονα θέτει ζητήματα αποθεμάτων και επάρκειας για άλλες γεωπολιτικά κρίσιμες περιοχές.

