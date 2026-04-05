Τραμπ: Κορυφαία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν σκοτώθηκαν σε μπαράζ βομβαρδισμών
Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο διάρκειας ενός λεπτού περίπου, στο οποίο διακρίνεται ένα μπαράζ νυχτερινών βομβαρδισμών.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου πως «πολλά» κορυφαία στελέχη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν σε μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη.
«Πολλοί από τους στρατιωτικούς ηγέτες του Ιράν, οι οποίοι το καθοδηγούσαν ανεπαρκώς κι απερίσκεπτα, εξοντώθηκαν μαζί με πολλούς άλλους, σε αυτό το μπαράζ επιθέσεων στην Τεχεράνη», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο διάρκειας ενός λεπτού περίπου, στο οποίο διακρίνεται ένα μπαράζ νυχτερινών βομβαρδισμών. Το βίντεο δεν έχει ημερομηνία και η τοποθεσία δεν μπορεί να προσδιοριστεί, επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).
Ο πόλεμος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, ενώ σε αντίποινα η Τεχεράνη άρχισε να πλήττει το Ισραήλ και χώρες του Κόλπου οι οποίες φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Αρκετοί ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των αμερικανοϊσραηλινών αεροπορικών επιδρομών.