Παπασταύρου: Αξιοποιούμε τις ανανεώσιμες πηγές για την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας

Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό και σε πολύ όμορφο πολυχώρο στην Αθήνα, τo Μύρτιλλο, μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που σκοπό έχει να παρέχει χώρο για την ένταξη ευπαθών ομάδων (άτομα με αναπηρία) στην αγορά εργασίας, συναντήσαμε τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Ο κ. Παπασταύρου σε μια ανοιχτή συζήτηση μιλά για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία της χώρας σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία δεδομένου και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Κάνοντας λόγο για μια περίοδο με πάρα πολλές αλλαγές, μιλά για το σχέδιο της κυβέρνησης για την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας με αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενώ αποκαλύπτει πως για πρώτη φορά πως μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξει ο διαγωνισμός και για τις πρώτες μικρές μπαταρίες για την αποθήκευση της ενέργειας. Παράλληλα θα τρέξει, όπως λέει, και το νέο εθνικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές. Όσον αφορά το φυσικό αέριο επισημαίνει πως τον Απρίλιο θα υπογραφεί η σύμβαση για την ενοικίαση για το γεωτρύπανο ενώ του χρόνου τον Φεβρουάριο θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση μετά από μισό αιώνα.

«Η Ελλάδα αποκτά μια σημαντική θέση στην ενεργειακή αρχιτεκτονική δημιουργώντας ενεργειακή ασφάλεια αλλά και επενδύσεις. Είμαστε πλέον ένας κύκλος της ενεργειακής αλυσίδας. Αν τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα η χώρα μας θα αποκτήσει μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική ενίσχυση» λέει χαρακτηριστικά προσθέτοντας πάντως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα δημιουργήσουν μια μεγάλη πληθωριστική πίεση, αυξήσεις αλλά και γεωπολιτική ανασφάλεια. Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται σε μια δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα και μπορεί να διαχειρίζεται ανάλογες κρίσεις. Ο Υπουργός Ενέργειας παραδέχεται πως η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα και η μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση, εκφράζει όμως την ελπίδα πως στα τιμολόγια που θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο δεν θα μετακυληθούν αυξήσεις στον καταναλωτή.

Σε προσωπικό επίπεδο ο Σταύρος Παπασταύρου μιλά για τις επιθέσεις που είχε δεχθεί κατά το παρελθόν τονίζοντας πως η δεν άφησε την αδικία να τον κρατήσει κάτω και πολέμησε με πίστη.

Οσον αφορά τις δύσκολες στιγμές που πέρασε η χώρα χαρακτηρίζει ως την πιο δύσκολη περίοδο αυτή του Αυγούστου του 2012 όπου, όπως λέει η Ελλάδα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού.

«Όταν με τον Σαμαρά πήγαμε στη Μέρκελ τον Αύγουστο του 12 και συνειδητοποιήσαμε ότι το σενάριο εξόδου από το ευρώ ήταν στο τραπέζι καταλάβαμε ότι έπρεπε να κάνουμε τα πάντα χωρίς όμως να απεμπολήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα» λέει χαρακτηριστικά ενώ θυμάται με ανακούφιση το τηλεφώνημα του Νοεμβρίου του 2012 όπου ο τότε υπουργός οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας τον ενημέρωνε πως είχε εγκριθεί η πρώτη δόση από τους δανειστές.

Διαβάστε επίσης