Παπασταύρου: Αξιοποιούμε τις ανανεώσιμες πηγές για την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας

Ο Σταύρος Παπασταύρου «Απέναντι» με τον Δημήτρη Κοτταρίδη

Δημήτρης Κοτταρίδης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ • ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 06

Ο Σταύρος Παπασταύρου «Απέναντι»: Τι σημαίνει η συμφωνία με Τραμπ για τα ενεργειακά

Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό και σε πολύ όμορφο πολυχώρο στην Αθήνα, τo Μύρτιλλο, μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που σκοπό έχει να παρέχει χώρο για την ένταξη ευπαθών ομάδων (άτομα με αναπηρία) στην αγορά εργασίας, συναντήσαμε τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Ο κ. Παπασταύρου σε μια ανοιχτή συζήτηση μιλά για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία της χώρας σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία δεδομένου και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Κάνοντας λόγο για μια περίοδο με πάρα πολλές αλλαγές, μιλά για το σχέδιο της κυβέρνησης για την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας με αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενώ αποκαλύπτει πως για πρώτη φορά πως μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξει ο διαγωνισμός και για τις πρώτες μικρές μπαταρίες για την αποθήκευση της ενέργειας. Παράλληλα θα τρέξει, όπως λέει, και το νέο εθνικό χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές. Όσον αφορά το φυσικό αέριο επισημαίνει πως τον Απρίλιο θα υπογραφεί η σύμβαση για την ενοικίαση για το γεωτρύπανο ενώ του χρόνου τον Φεβρουάριο θα έχουμε την πρώτη γεώτρηση μετά από μισό αιώνα.

«Η Ελλάδα αποκτά μια σημαντική θέση στην ενεργειακή αρχιτεκτονική δημιουργώντας ενεργειακή ασφάλεια αλλά και επενδύσεις. Είμαστε πλέον ένας κύκλος της ενεργειακής αλυσίδας. Αν τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα η χώρα μας θα αποκτήσει μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική ενίσχυση» λέει χαρακτηριστικά προσθέτοντας πάντως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα δημιουργήσουν μια μεγάλη πληθωριστική πίεση, αυξήσεις αλλά και γεωπολιτική ανασφάλεια. Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται σε μια δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα και μπορεί να διαχειρίζεται ανάλογες κρίσεις. Ο Υπουργός Ενέργειας παραδέχεται πως η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα και η μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση, εκφράζει όμως την ελπίδα πως στα τιμολόγια που θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο δεν θα μετακυληθούν αυξήσεις στον καταναλωτή.

Σε προσωπικό επίπεδο ο Σταύρος Παπασταύρου μιλά για τις επιθέσεις που είχε δεχθεί κατά το παρελθόν τονίζοντας πως η δεν άφησε την αδικία να τον κρατήσει κάτω και πολέμησε με πίστη.

Οσον αφορά τις δύσκολες στιγμές που πέρασε η χώρα χαρακτηρίζει ως την πιο δύσκολη περίοδο αυτή του Αυγούστου του 2012 όπου, όπως λέει η Ελλάδα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού.

«Όταν με τον Σαμαρά πήγαμε στη Μέρκελ τον Αύγουστο του 12 και συνειδητοποιήσαμε ότι το σενάριο εξόδου από το ευρώ ήταν στο τραπέζι καταλάβαμε ότι έπρεπε να κάνουμε τα πάντα χωρίς όμως να απεμπολήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα» λέει χαρακτηριστικά ενώ θυμάται με ανακούφιση το τηλεφώνημα του Νοεμβρίου του 2012 όπου ο τότε υπουργός οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας τον ενημέρωνε πως είχε εγκριθεί η πρώτη δόση από τους δανειστές.

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Δευτέρα: Ποιος ήταν ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με αίθριο καιρό η Μεγάλη Δευτέρα – Πάσχα με… ομπρέλες δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Σε εξέλιξη διαρπαγματεύσεις

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Σε εξέλιξη διαρπαγματεύσεις

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας για την ενεργοποίηση της κάρτας

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ