Παπασταύρου για Κάθετο Διάδρομο: Είναι μια αρτηρία ανάπτυξης, ευημερίας και ελευθερίας

Ο κ. Παπασταύρου ζήτησε να επεκταθεί ο Κάθετος Διάδρομος στα Δυτικά Βαλκάνια

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Παπασταύρου για Κάθετο Διάδρομο: Είναι μια αρτηρία ανάπτυξης, ευημερίας και ελευθερίας

  • Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια και την ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  • Ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί αρτηρία ανάπτυξης, σταθερότητας, ευημερίας και ελευθερίας στην περιοχή.
  • Η Ελλάδα εφαρμόζει ρεαλιστική ενεργειακή στρατηγική με διαφοροποίηση πηγών και τεχνολογιών για αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια.
  • Ζητήθηκε η επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου στα Δυτικά Βαλκάνια, συμπεριλαμβάνοντας τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία.
  • Η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα των κρατών σε περιόδους κρίσης.
Εκτενή αναφορά στον Κάθετο Διάδρομο και στη στρατηγική σημασία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την ενεργειακή ασφάλεια έκανε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Economist με θέμα «Το Επόμενο Άλμα Προς τα Εμπρός της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Ο Υπουργός συμμετείχε σε πάνελ με τον Ρουμάνο ομόλογό του, Bogdan-Gruia Ivan και την αναπληρώτρια Υπουργό Ενέργειας της Βουλγαρίας, Teodora Georgieva-Mileva. Είχαν προηγηθεί, για το ίδιο θέμα, οι τοποθετήσεις των Αμερικανών Πρέσβεων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, κ.κ. Kimberly Guilfoyle και Darryl Nirenberg, καθώς και του CEO της AKTOR και της Atlantic SEE LNG Trade, κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, που εκπροσώπησε τον ιδιωτικό τομέα.

«Χωρίς προσιτή ενέργεια τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει»

«Ένα βασικό συμπέρασμα που αναδείχθηκε μέχρι τώρα στη συζήτηση από τους αξιότιμους πρέσβεις των ΗΠΑ, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα στο Χιούστον, όπου είχα την τιμή να συμμετάσχω, είναι ότι η ενέργεια είναι ασφάλεια. Η ενέργεια είναι σταθερότητα», είπε αρχικά κατά την τοποθέτησή του και συνέχισε:

«Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι η ενέργεια είναι ζωή. Χωρίς αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά. Τα νοικοκυριά δεν μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Οι οικονομίες δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Οι βιομηχανίες δεν μπορούν να γίνουν διεθνώς ανταγωνιστικές. Οι κοινωνίες δεν μπορούν να ευημερήσουν. Κατά συνέπεια, τα κράτη δεν μπορούν να παραμείνουν ανθεκτικά σε περιόδους κρίσης, όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα».

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε πως αυτό που έμαθε η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια «με τον δύσκολο τρόπο, είναι ότι ενέργεια δεν μπορεί να θεωρηθεί φθηνή αν δεν είναι ασφαλής».

«Γι' αυτό, κάθε χώρα αλλά και συνολικά η περιοχή πρέπει να εστιάσει στη διαφοροποίηση πηγών, διαδρομών και τεχνολογιών. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ασφαλής, αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν εξαρτάται κανείς από χώρες που χρησιμοποιούν την ενέργεια ως μέσο πίεσης», υπογράμμισε, και συνέχισε λέγοντας πως «γι' αυτό έργα όπως ο Κάθετος Διάδρομος έχουν τεράστια σημασία. Η Ελλάδα ακολουθεί μια ρεαλιστική ενεργειακή στρατηγική και έχει διαφοροποιήσει το ενεργειακό της μείγμα».

Ο κ. Παπασταύρου είπε ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνεργαζόμαστε εντατικά με τις γειτονικές χώρες για την ενίσχυση του Κάθετου Διαδρόμου: «Ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι μόνο ένα δίκτυο αγωγών. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είναι αρτηρία ανάπτυξης. Αρτηρία σταθερότητας. Αρτηρία ευημερίας. Αρτηρία ελευθερίας. Γιατί μετασχηματίζει την περιοχή, ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα και δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας που δεν επιτρέπουν επιστροφή στο παρελθόν».

Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, «να επεκτείνουμε τον Κάθετο Διάδρομο στα Δυτικά Βαλκάνια, συμπεριλαμβάνοντας τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία».

Novibet
