Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο οι υπογραφές για το γεωτρύπανο που θα τρυπήσει στο Ιόνιο

Στην ανακοίνωση ότι έχει επέλθει προκαταρκτική συμφωνία της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HelleniQ Energy με την Stena Drilling για την μίσθωση του γεωτρύπανου που θα εκτελέσει την ερευνητική γεώτρηση στο Block2 του Ιουνίου προχώρησε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Μέσα στον Απρίλιο οι υπογραφές για το γεωτρύπανο STENA Drillmax

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε χαρακτηριστικά: «Εντός Απριλίου πέφτουν οι υπογραφές για τη μίσθωση του γεωτρύπανου STENA Drillmax από τη κοινοπραξία και ο στόχος είναι η γεώτρηση να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2027».

Παράλληλα, ο υπουργός Ενέργειας σημείωσε πως ξεκίνησαν οι περιβαλλοντικές έρευνες από το πλοίο Eco One για τη βασική περιβαλλοντική μελέτη. «Πατάμε γκάζι. Αυτό είναι το μήνυμα. Προχωράμε για να κάνουμε την ερευνητική γεώτρηση σε λιγότερο από 12 μήνες.

«Ανταποκρινόμαστε στην υποχρέωση που έχουμε απέναντι στους Έλληνες πολίτες να δούμε αν έχουμε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, με τρόπο υπεύθυνο και όχι, φυσικά, με οποιοδήποτε κόστος, αλλά με τα υψηλότερα στάνταρντ προστασίας του περιβάλλοντος», υποστήριξε και πρόσθεσε πως και μόνο το αποτέλεσμα της ερευνητικής γεώτρησης είναι αρκετό για να αλλάξει ενεργειακή πίστα η χώρα.

Όσον αφορά τις άλλες θαλάσσιες παραχωρήσεις, τις οποίες διαχειρίζεται η Chevron νότια της Κρήτης, ο στόχος παραμένει να ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες πριν το τέλος του 2026.

Αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις στο ενεργειακό μέτωπο, ο υπουργός ανέφερε πως η ενέργεια αποτελεί «συστατικό στοιχεία εθνικής ασφάλειας και ισχύος και συνδέεται με το μέλλον κάθε χώρας. Γι' αυτό και όλες οι χώρες αναζητούν ενεργειακή αυτάρκεια και ενεργειακή ασφάλεια και αυτό επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο τη στρατηγική του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη να αναπτύξουμε τον τομέα των υδρογονανθράκων που μπορεί να μας δώσει δυνητικά ενεργειακή αυτάρκεια».