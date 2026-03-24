Συνάντηση Παπασταύρου με ExxonMobil: Σε τροχιά υλοποίησης η γεώτρηση στο Ιόνιο το 2027

Μίλτος Τσεκούρας

Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται η πρώτη, μετά από 40 χρόνια, υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο, με στόχο να πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της κοινοπραξίας ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy.

Η εξέλιξη αυτή συζητήθηκε κατά τη διμερή συνάντηση που είχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος, με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil Τζον 'Αρντιλ, στο περιθώριο της δεύτερης ημέρας του ενεργειακού συνεδρίου CERAWeek στο Χιούστον.

Στη συνάντηση ήταν παρών και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Στόχος είναι η κοινοπραξία να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς του αναγκαίου ερευνητικού εξοπλισμού, ώστε να προχωρήσει η γεώτρηση σε λιγότερο από 12 μήνες.

Νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου, μίλησε στο Baker Institute του Πανεπιστήμιου Ράις σε συζήτηση με τον διευθυντή του Ινστιτούτου Κένεθ Μέντλοκ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο υπουργός Ενέργειας αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας στη διατλαντική ενεργειακή αρχιτεκτονική, τονίζοντας ότι «η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη στάση της Τουρκίας, ανέφερε ότι οι απειλές χρήσης βίας δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και δεν συνιστούν μέσο άσκησης πολιτικής, ενώ σημείωσε ότι η περιφερειακή συνεργασία πρέπει να στηρίζεται στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, στην εμπιστοσύνη και στην αξιοπιστία. Υπό αυτό το πρίσμα, πρόσθεσε ότι «το σχήμα 3+1 Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και ΗΠΑ στην ενέργεια αποτελεί ένα νέο μοντέλο συνεργασίας που βασίζεται στη τήρηση των διεθνών κανόνων και στη θεσμική συνεννόηση».

Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε ότι η συγκράτηση των τιμών ενέργειας στην Ελλάδα, παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, οφείλεται στο διαφοροποιημένο ενεργειακό μίγμα της χώρας, με αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σημειώνοντας ότι στο ίδιο πλαίσιο του «ενεργειακού ρεαλισμού» εντάσσεται και η στρατηγική για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Επιπλέον, στο περιθώριο της έκθεσης, ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας Ντένις Σμιχάλ, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει σχετικά με την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας και τις επενδυτικές προοπτικές για ελληνικές εταιρείες.

Τέλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μαζί με τον υφυπουργό, θα συναντηθούν την Τρίτη με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και πρόεδρο του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας Νταγκ Μπέργκαμ στο πλαίσιο του ενεργειακού συνεδρίου CERAWeek.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:39ΕΛΛΑΔΑ

Με 200 φαναράκια φωτίστηκε ο ουρανός του Αγρινίου για την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής: Ο πόλεμος στο Ιράν φτάνει στο τέλος του - Δεν υπάρχουν άλλοι στόχοι για βομβαρδισμό

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ

22:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Βίντεο από την Θεσσαλονίκη με selfies, μαθητές από την Αθήνα και πρασόπιτα

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ελασσόνα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (24/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Οι Σοσιαλδημοκράτες της Μέτε Φρεντέρικσεν προηγούνται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls

21:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή δε γίνεται με τη ΝΔ σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές ότι o Γκαλιμπάφ επιβιβάστηκε σε πτήση για το Ισλαμαμπάντ, λένε πακιστανικά ΜΜΕ

21:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Μετάθεση της υποβολής δήλωσης μεταβολών για μετάταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

21:36ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 24/3/2026

21:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στο πλευρό του η Ένωση Παικτών του ΝΒΑ στη διαφωνία με τους Μπακς

21:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Παπασταύρου με ExxonMobil: Σε τροχιά υλοποίησης η γεώτρηση στο Ιόνιο το 2027

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορικός κολοσσός καταργεί θέσεις οικονομικής θέσης υπέρ ακριβότερων premium καμπινών

21:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Υποστολή σημαίας: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχωρεί από τη Λίβερπουλ

21:09ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Σε ποιες περιοχές ακυρώθηκαν οι παρελάσεις

21:00WHAT THE FACT

Γιατί η ώρα έχει 60': Πώς οι αρχαίοι διαμόρφωσαν τον χρόνο όπως τον ξέρουμε

20:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός AKTOR: Βραβεύτηκε και αποθεώθηκε ο Τζέντι Όσμαν

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Ρεκόρ βροχών και υψηλών θερμοκρασιών: Ο φετινός χειμώνας στην Αθήνα ήταν από τους πιο βροχερούς

20:38ΥΓΕΙΑ

Η πιο αποτελεσματική άσκηση για την υγεία σας: Αρκούν 14 λεπτά προπόνησης, 3 φορές την εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

20:15ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ντουμπάι – Παναθηναϊκός: Για το «διπλό» που θα αλλάξει τα δεδομένα στη Euroleague

21:09ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Σε ποιες περιοχές ακυρώθηκαν οι παρελάσεις

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές ότι o Γκαλιμπάφ επιβιβάστηκε σε πτήση για το Ισλαμαμπάντ, λένε πακιστανικά ΜΜΕ

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ελασσόνα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (24/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Βρέθηκαν βατραχοπέδιλα και φιάλη οξυγόνου - Εξετάζεται αν είναι του 34χρονου

17:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Θεόφιλο -«50ρηδες, 60άρηδες δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά»

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

19:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα: Άνδρας εισέβαλε με όπλο - «Πες στο αφενικό σου να με "καθαρίσει"»

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μιλάμε με τα σωστά άτομα στο Ιράν για να κλείσει συμφωνία- Συμφώνησαν να μην έχουν πυρηνικά»

16:34LIFESTYLE

Θλίψη στον κόσμο της τηλεόρασης: Πέθανε η Mel Schilling, σε ηλικία 54 ετών

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η Μέση Ανατολή φλέγεται - Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το κεντρικό Ιράν - Νέο χτύπημα ιρανικού πυραύλου στο Ισραήλ

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η απάντηση στα ακριβά τιμολόγια ρεύματος - Ηλιακά πάνελ €460 συνδέονται στην μπρίζα

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους - Τι υποστήριξε στην πολύωρη απολογία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ