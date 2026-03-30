Άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ με συμμετοχή Παπασταύρου και Τσάφου

Άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να διασφαλιστεί ότι το ενεργειακό κόστος δεν θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την ευημερία των πολιτών πραγματοποιείται αύριο.

Στην τηλεδιάσκεψη πρόκειται να συμμετάσχουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός κ. Νίκος Τσάφος,

Οι Υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν επίσης τη «συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ για την ενεργειακή κατάσταση σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή».