Τραμπ: Aπειλεί με φυλάκιση τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε τη διάσωση του Αμερικανού πιλότου στο Ιράν

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με φυλάκιση τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε τη διάσωση Αμερικανού πιλότου στο Ιράν, απαιτώντας να αποκαλύψει την πηγή της πληροφορίας.
  • Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η διαρροή της πληροφορίας απείλησε την ασφάλεια της επιχείρησης διάσωσης του δεύτερου πιλότου, ο οποίος τελικά διασώθηκε με επιτυχία.
  • Δεν διευκρινίστηκε ποιος δημοσιογράφος ή μέσο ενημέρωσης στοχοποιήθηκε, παρά το γεγονός ότι αρκετά μέσα είχαν αναφέρει τη διάσωση.
  • Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυξήσει τις επιθέσεις της κατά των μέσων ενημέρωσης, εκφράζοντας παράπονα για την αρνητική κάλυψη του πολέμου ΗΠΑ
  • Ισραήλ
  • Ιράν.
  • Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών προειδοποίησε ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για πιθανές συνέπειες αν μεταδίδουν «ψεύτικες ειδήσεις».
Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα απαιτήσει από τον δημοσιογράφο που ανέφερε πρώτος ότι ένας πιλότος στο Ιράν είχε διασωθεί να αποκαλύψει πώς απέκτησε αυτή την πληροφορία και τον απείλησε ότι θα τον φυλακίσει εάν αρνηθεί.

Τα σχόλια του Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο συνιστούν μια σημαντική κλιμάκωση των επιθέσεων της κυβέρνησης κατά του Τύπου. Ο πρόεδρος έχει παραπονεθεί κατ' ιδίαν σε βοηθούς του τις τελευταίες εβδομάδες ότι η κάλυψη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν από τα μέσα ενημέρωσης ήταν υπερβολικά αρνητική, και ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του έχουν επικρίνει δημόσια την κάλυψη ορισμένων ειδησεογραφικών οργανισμών.

Μετά την κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους πάνω από το Ιράν την Παρασκευή, πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας από τους δύο πιλότους που επέβαιναν σε αυτό είχε ανακτηθεί με επιτυχία από τις αμερικανικές δυνάμεις διάσωσης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η αποκάλυψη απείλησε την ασφάλεια της συνεχιζόμενης επιχείρησης διάσωσης του δεύτερου πιλότου, αν και τελικά ανακτήθηκε με επιτυχία. «Δεν μιλήσαμε για τον πρώτο για μια ώρα. Μετά κάποιος διέρρευσε κάτι, τον οποίο ελπίζουμε να βρούμε. Ψάχνουμε πολύ σκληρά για να βρούμε αυτόν που έκανε τη διαρροή», είπε ο Τραμπ. «Θα πάμε στην εταιρεία μέσων ενημέρωσης που το δημοσίευσε και θα πούμε: "Εθνική ασφάλεια, παραδώστε τον ή θα πάτε φυλακή"».

Δεν ήταν σαφές σε ποιο μέσο ενημέρωσης ή δημοσιογράφο αναφερόταν ο Τραμπ. Αρκετά μέσα ενημέρωσης φάνηκαν να αναφέρουν τη διάσωση του πρώτου πιλότου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μεταξύ των οποίων οι New York Times, CBS News και Axios. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως όταν ρωτήθηκε ποιον δημοσιογράφο απειλούσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, Μπρένταν Καρ, δημοσίευσε στο X τον περασμένο μήνα ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που μεταδίδουν «ψεύτικες ειδήσεις» έχουν πλέον την ευκαιρία να «διορθώσουν την πορεία τους πριν έρθουν οι ανανεώσεις των αδειών τους». Τα σχόλιά του συνοδεύτηκαν από ένα στιγμιότυπο οθόνης μιας ανάρτησης του Τραμπ στο Truth Social νωρίτερα μέσα στην ημέρα, στην οποία ισχυριζόταν ότι «οι «εφημερίδες» με χαμηλή βιωσιμότητα και τα ΜΜΕ θέλουν πραγματικά να χάσουμε τον πόλεμο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
