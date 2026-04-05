Σαν σενάριο από ταινία: Οι ΗΠΑ έστησαν μυστική αεροπορική βάση μέσα στο Ιράν

Οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις φαίνεται πώς καταφέραν το αδιανόητο, προκειμένου να διασώσουν τον αξιωματικό οπλισμού του F-15 που βρισκόταν στο Ιράν. Σύμφωνα με - ανεπιβεβαίωτες μέχρις στιγμής πληροφορίες - φαίνεται να εστησαν μια προσωρινή αεροπορική βάση στην καρδιά του Ιράν για να φέρουν εις πέρας την κρίσιμη αποστολή διάσωσης του αξιωματικού οπλισμού του F-15.

Σύμφωνα με τις αναφορές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τουλάχιστον δύο μεταγωγικά C-130 Hercules προσγειώθηκαν στο εχθρικό έδαφος για να παραλάβουν τον πιλότο και την ομάδα που τον συνόδευε. Την ίδια ώρα που όλα έδειχναν να πηγαίνουν βάσει σχεδίου, η αποστολή πήρε δραματική τροπή.

Τα αεροσκάφη «κόλλησαν» στο έδαφος λόγω άμμου, με τους κινητήρες να παλεύουν μάταια να δώσουν την απαραίτητη ώθηση για απογείωση. Οι χειριστές βρέθηκαν αντιμέτωποι με το χειρότερο σενάριο, καθώς ο χρόνος πίεζε ασφυκτικά και οι ιρανικές δυνάμεις έσπευδαν στην περιοχή.

During the rescue mission, American operators were forced to destroy a pair of transport planes after they became stuck on the ground at a remote forward base in Iran. pic.twitter.com/eT5CS4sP7c — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 5, 2026

Όταν έγινε σαφές ότι τα αεροπλάνα δεν επρόκειτο να αποκολληθούν, οι ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού - Delta όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες - αποφάσισαν να ανατινάξουν τα ίδια τους τα αεροπλάνα στο έδαφος. Οι εκρήξεις συγκλόνισαν την περιοχή - υπό ιρανικά πυρά - την ώρα που τρία νέα αεροσκάφη κατέφθαναν στο σημείο για την εκκένωση της τελευταίας στιγμής.

Seriously some movie stuff, US special forces locate the second airmen late last night they land in transport aircraft but get stuck so have to hold positions under fire for renewed rescue by 3 other planes. — WarMonitor???? (@WarMonitor3) April 5, 2026

Πρόκειται προφανώς για μια «ιστορία» που εάν τελικά επιβεβαιωθεί σε λίγα χρόνια θα βρίσκεται στις αίθουσες των κινηματογράφων.

