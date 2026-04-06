Χέγκσεθ: Συνέκρινε τη διάσωση του Αμερικανού πιλότου με τον Ιησού και το Πάσχα

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μιλάει σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026.

Την προσοχή τράβηξε στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ. Ο Πιτ Χέγκσεθ συνέκρινε την αποστολή διάσωσης του Αμερικανού πιλότου που κατερρίφθη στο Ιράν με τον θάνατο και την ανάσταση του Ιησού Χριστού.

Ο Χέγκσεθ μίλησε αναλυτικά για την αποστολή διάσωσης και περιέγραψε πώς ο πιλότος «απέφυγε τη σύλληψη για περισσότερο από μια μέρα, σκαρφαλώνοντας σε απόκρημνες κορυφογραμμές ενώ τον κυνηγούσε ο εχθρός».

«Όταν τελικά κατάφερε να ενεργοποιήσει τον πομπό έκτακτης ανάγκης του, το πρώτο του μήνυμα ήταν απλό και ισχυρό. Έστειλε ένα μήνυμα: “Ο Θεός είναι καλός”», είπε ο Χέγκσεθ. Και συνέχισε: «Σε εκείνη τη στιγμή απομόνωσης και κινδύνου, η πίστη και το μαχητικό του πνεύμα έλαμψαν».

Ο υπουργός Πολέμου περιέγραψε τα όσα έζησε ο πιλότος ως μία πνευματική εμπειρία. «Βλέπετε, καταρρίφθηκε μια Παρασκευή —τη Μεγάλη Παρασκευή— κρυμμένος σε μια σπηλιά —μια σχισμή— όλο το Σάββατο και διασώθηκε την Κυριακή», είπε ο Χέγκσεθ.

«Απομακρύνθηκε αεροπορικώς από το Ιράν καθώς ανέτελλε ο ήλιος την Κυριακή του Πάσχα, ένας πιλότος που αναγεννήθηκε. Όλοι επέστρεψαν σώοι και αβλαβείς. Μια χώρα που πανηγυρίζει. Ο Θεός είναι καλός», είπε ο Χέγκσεθ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε επίσης τον Θεό για την επιτυχία της αποστολής διάσωσης. «Ο Θεός μας πρόσεχε», είπε επανειλημμένα ο Τραμπ.

