Χέγκσεθ: Συνέκρινε τη διάσωση του Αμερικανού πιλότου με τον Ιησού και το Πάσχα
Το πρώτο μήνυμα που έστειλε ο Αμερικανός πιλότος όταν άνοιξε τον πομπό του ήταν: «Ο Θεός είναι καλός»
Την προσοχή τράβηξε στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ. Ο Πιτ Χέγκσεθ συνέκρινε την αποστολή διάσωσης του Αμερικανού πιλότου που κατερρίφθη στο Ιράν με τον θάνατο και την ανάσταση του Ιησού Χριστού.
Ο Χέγκσεθ μίλησε αναλυτικά για την αποστολή διάσωσης και περιέγραψε πώς ο πιλότος «απέφυγε τη σύλληψη για περισσότερο από μια μέρα, σκαρφαλώνοντας σε απόκρημνες κορυφογραμμές ενώ τον κυνηγούσε ο εχθρός».
«Όταν τελικά κατάφερε να ενεργοποιήσει τον πομπό έκτακτης ανάγκης του, το πρώτο του μήνυμα ήταν απλό και ισχυρό. Έστειλε ένα μήνυμα: “Ο Θεός είναι καλός”», είπε ο Χέγκσεθ. Και συνέχισε: «Σε εκείνη τη στιγμή απομόνωσης και κινδύνου, η πίστη και το μαχητικό του πνεύμα έλαμψαν».
Ο υπουργός Πολέμου περιέγραψε τα όσα έζησε ο πιλότος ως μία πνευματική εμπειρία. «Βλέπετε, καταρρίφθηκε μια Παρασκευή —τη Μεγάλη Παρασκευή— κρυμμένος σε μια σπηλιά —μια σχισμή— όλο το Σάββατο και διασώθηκε την Κυριακή», είπε ο Χέγκσεθ.
«Απομακρύνθηκε αεροπορικώς από το Ιράν καθώς ανέτελλε ο ήλιος την Κυριακή του Πάσχα, ένας πιλότος που αναγεννήθηκε. Όλοι επέστρεψαν σώοι και αβλαβείς. Μια χώρα που πανηγυρίζει. Ο Θεός είναι καλός», είπε ο Χέγκσεθ.
Καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε επίσης τον Θεό για την επιτυχία της αποστολής διάσωσης. «Ο Θεός μας πρόσεχε», είπε επανειλημμένα ο Τραμπ.