LIVE: Η συνέντευξη Τύπου του Τραμπ για το Ιράν - «Ολόκληρη η χώρα μπορεί να εξαλειφθεί αύριο»

Σε εξέλιξη η συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν.

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκο.

«Μας βοήθησαν πολλοί άνθρωποι. Αυτή είναι μία διάσωση ιστορική που θα γραφτεί στα βιβλία της Ιστορίας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τη διάσωση του Αμερικανού πιλότου του F-15 από το ιρανικό έδαφος.

«Διέταξα τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να κάνουν ό,τι ήταν απαραίτητο για να φέρουν τους γενναίους πολεμιστές μας πίσω στην πατρίδα», είπε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η απόφαση για τη διάσωση των στρατιωτών ήταν «δύσκολη», αλλά «δεν αφήνουμε κανέναν Αμερικανό πίσω».

«Είναι μια επικίνδυνη απόφαση, γιατί θα μπορούσαμε να καταλήξουμε με 100 νεκρούς αντί για έναν ή δύο», πρόσθεσε. Εξήγησε ότι οι ομάδες διάσωσης βρέθηκαν υπό βαριά εχθρικά πυρά.

«Έχουμε τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο (...) Πηγαίνουμε ασύγκριτα καλά», ανέφερε ο Τραμπ. Αναφορικά με το Ιράν είπε: «Ολόκληρη η χώρα μπορεί να εξαλειφθεί μέσα σε μία νύχτα και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι αύριο».

«Θέλω να ευχαριστήσω τις Ένοπλες Δυνάμεις μας που συμμετείχαν σε αυτές τις ιστορικές επιχειρήσεις. Ήταν πραγματικά ιστορικές», υπογράμμισε.

Παράλληλα τα έβαλε με τα ΜΜΕ που διέρρευσαν την είδηση ότι ένας Αμερικανός πιλότος αγνοείται στο Ιράν και είπε ότι οι αμερικανικές αρχές θα πάνε σε συγκεκριμένο μέσο και θα ζητήσουν την πηγή της πληροφορίας με επιχείρημα την εθνική ασφάλεια. Σύμφωνα με τον Τραμπ αυτοί που διέρρευσαν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναζητούσαν και έναν δεύτερο πιλότο τον έθεσαν σε κίνδυνο και «θα πάνε στη φυλακή».

«Έθεσαν την αποστολή σε μεγάλο κίνδυνο. Έθεσαν αυτόν τον άνδρα σε μεγάλο κίνδυνο, καθώς και τους εκατοντάδες ανθρώπους που μπήκαν μέσα για να τον βρουν», τόνισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι στην επιχείρηση διάσωσης του πιλότου πήραν μέρος 155 αεροσκάφη. Ανέφερε ενδεικτικά:

4 βομβαρδιστικά

64 μαχητικά αεροσκάφη

48 αεροσκάφη ανεφοδιασμού

13 αεροσκάφη διάσωσης

«Έχουμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν»

Σε ερώτηση για τον ιρανικό λαό ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα πρέπει να διαδηλώνουν για την ελευθερία τους αλλά τόνισε ότι οι συνέπειες είναι τεράστιες. «Θα πρέπει να το κάνουν αλλά οι συνέπειες θα είναι τεράστιες. Εννοώ τους είπαν ότι αν διαδηλώσετε θα σας πυροβολήσουμε», τόνισε.

Μάλιστα εξήγησε ότι περίπου 45.000 Ιρανοί σκοτώθηκαν το τελευταίο διάστημα. «Θέλουν να συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε γιατί οι ζωές τους βρίσκονται σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο» είπε για τους Ιρανούς πολίτες ο Τραμπ.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Έχουμε αλλαγή καθεστώτος. Έχουμε να κάνουμε ένα πολύ πιο διαφορετικό καθεστώς από πριν. Έχουμε να κάνουμε με διαφορετικούς ανθρώπους. Είναι πιο έξυπνοι, πιο ευφυείς και πολύ λιγότεροι ριζοσπαστικοί», υπογράμμισε.

«Χτυπήθηκαν περισσότεροι από 13.000 στόχοι στο Ιράν»

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει περισσότερους από 13.000 στόχους στο Ιράν. «Τις τελευταίες 37 ημέρες, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 10.000 πολεμικές πτήσεις πάνω από το Ιράν – κάτι άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι το αμερικανικό F-15 που καταρρίφθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ιράν «ήταν το πρώτο επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε από τον εχθρό σε ολόκληρη αυτή την επιχείρηση». «Ήταν τυχεροί, ήταν ένα τυχερό χτύπημα», είπε ο Τραμπ.

Διευθυντής CIA: «Αγώνας ενάντια στον χρόνο»

Η αποστολή για τη διάσωση του αγνοούμενου Αμερικανού πιλότου ήταν ένας «αγώνας ενάντια στον χρόνο», δήλωσε ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

Αποκάλυψε ότι η CIA ξεκίνησε μια εκστρατεία παραπλάνησης για να μπερδέψει τους Ιρανούς που τον αναζητούσαν. Ο Τζον Ράτκλιφ ανέφερε ότι ήταν «κρίσιμο» να βρεθεί ο πιλότος το συντομότερο δυνατόν, ενώ «ταυτόχρονα έπρεπε να κρατήσουμε τους εχθρούς μας σε λάθος κατεύθυνση».

Πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί ένιωσαν «αμηχανία και τελικά ταπείνωση» από την επιτυχία της αποστολής διάσωσης και τόνισε ότι κανένας Αμερικανός δεν θα μείνει πίσω.

Χέγκσεθ: Ο Τραμ απαίτησε άμεση και αποφασιστική δράση

Περιγράφοντας την αποστολή διάσωσης, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ τόνισε ότι ο Τραμπ «απαίτησε άμεση και αποφασιστική δράση» και στήριξε τον στρατό «με όλη τη δύναμη της αποφασιστικότητάς του».

«Η ηγεσία του εξασφάλισε ότι αξιοποιήθηκαν όλοι οι μηχανισμοί, τόσο οι επιθετικοί όσο και οι μη επιθετικοί, και ότι οι δυνάμεις μας διέθεταν τις εξουσίες και την υποστήριξη που χρειάζονταν για να πετύχουν», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ.

