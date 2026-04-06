Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να απαντήσει ευθέως στο ενδεχόμενο στοχοποίησης πολιτικών υποδομών στο Ιράν, αφήνοντας ωστόσο σαφείς αιχμές για περαιτέρω κλιμάκωση.

Σε συνέντευξή του στο ABC και τη δημοσιογράφο Ρέιτσελ Σκοτ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε:

«Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό», προσθέτοντας ότι «οι πολίτες θέλουν να το κάνω», υποστηρίζοντας πως «ζουν στην κόλαση».

Όταν ρωτήθηκε εάν σκοπεύει να μεταθέσει την προθεσμία που έχει θέσει προς το Ιράν, απάντησε πως «δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό. Έχουν άφθονο χρόνο να κάνουν μια συμφωνία. Αν δεν θέλουν να κάνουν συμφωνία... όλη τους η χώρα θα εξαφανιστεί».