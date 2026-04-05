Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν έως το βράδυ της Τρίτης, αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε προθεσμία έως το βράδυ της Τρίτης στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Εάν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, οι ΗΠΑ θα στοχοποιήσουν τα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα εργοστάσια του Ιράν.

Το Ιράν δηλώνει ότι θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ μόνο αν λάβει αποζημίωση για τις ζημιές του πολέμου μέσω νέου νομικού καθεστώτος.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Ιρανικού Προεδρικού Γραφείου χαρακτήρισε τις απειλές του Τραμπ ως ένδειξη απελπισίας και θυμού.

Ο Τραμπ δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου με το Ιράν.

Προθεσμία έως την Τρίτη δίνει ο Αμερικανός πρέοδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν προκειμένου να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Με ανάρτησή του, όρισε ότι το τελεσίγραφο λήγει την Τρίτη στις 20:00 (Ώρα Ελλάδας, 03:00, ξημερώματα Τετάρτης).

Με μια αινιγματική ανάρτηση, ο Τραμπ φαίνεται να μεταθέτει το τελεσίγραφό του προς το Ιράν: «Τρίτη, 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής».

Σε μια πρόσφατη αινιγματική ανάρτηση στο Truth, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε μια ώρα, χωρίς να διευκρινίσει αν επρόκειτο για παράταση του τελεσιγράφου που είχε δώσει προηγουμένως στην Τεχεράνη ή για κάτι άλλο.

Για μέρες, ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου επαναλάμβανε ότι η Τεχεράνη πρέπει να υπογράψει κατάπαυση του πυρός και να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ μέχρι αύριο, Δευτέρα, 6 Απριλίου.

Ωστόσο, σε μια ανάρτηση λίγα λεπτά πριν από αυτήν που έδειχνε την ώρα 8 μ.μ. την Τρίτη, έγραψε: Η 7η Απριλίου «θα είναι η Ημέρα του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και η Ημέρα της Γέφυρας στο Ιράν, όλες μαζί. Δεν θα υπάρξει τίποτα παρόμοιο!!! Ανοίξτε τα καταραμένα Στενά, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην κόλαση—Θα δείτε! Δόξα τω Αλλάχ».

Λίγο πριν από αυτό, ο ηγέτης των ΗΠΑ είχε επίσης δηλώσει ότι πίστευε ότι θα υπογραφόταν συμφωνία αύριο, διαφορετικά θα εξαπέλυε την κόλαση στο Ιράν. Τέλος, η ανάρτηση έγινε περίπου στις 8 μ.μ. την Τρίτη.

Συνεπώς, ο Τραμπ φαίνεται να έχει μεταθέσει το τελεσίγραφο προς το Ιράν κατά μία ημέρα νωρίτερα, στο μεθαύριο το βράδυ.

Οι ΗΠΑ θα στοχοποιήσουν τα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν αν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ έως το βράδυ της Τρίτης, προειδοποίησε εκ νέου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με νέα του συνέντευξη, αυτή τη φορά στη Wall Street Journal.

«Αν δεν συνεργαστούν, αν θέλουν να το κρατήσουν κλειστό, θα χάσουν κάθε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε άλλο εργοστάσιο που έχουν σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ σε οκτάλεπτη συνέντευξή του στη Wall Street Journal.

Αυτή η απειλή εντάσσεται στο ευρύτερο τελεσίγραφο που έχει θέσει ο Τραμπ για το στρατηγικό αυτό πέρασμα, κρίσιμο για τη διεθνή ροή πετρελαίου, ενισχύοντας την πίεση προς το Ιράν να συμμορφωθεί ή να αντιμετωπίσει στρατιωτική δράση.

Τραμπ: «Νομίζω ότι θα υπάρξει συμφωνία αύριο, αλλιώς θα καταστρέψω τα πάντα και θα πάρω το πετρέλαιο»

Σε συνέντευξή του νωρίτερα στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμησή του ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν μέχρι τη Δευτέρα.

Στη συνέντευξή του, έκανε γνωστό πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και προειδοποίησε: Αν οι Ιρανοί «δεν καταλήξουν σε συμφωνία σύντομα, σκέφτομαι να ανατινάξω τα πάντα και να αναλάβω τον έλεγχο του πετρελαίου: θα δείτε γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας να καταρρέουν παντού».

Πριν από δέκα ημέρες, ο Τραμπ είχε δώσει στην Τεχεράνη προθεσμία μέχρι αύριο, Δευτέρα, για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ και να υπογράψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ένα τελεσίγραφο που επανέλαβε χθες και σήμερα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επίθεσης σε πολιτικές υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και την απειλή επίθεσης στο Στενό του Χομρούζ, στο νησί Kharg - τον κύριο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου - και στις ακτές γύρω από τον Κόλπο.

«Δεν θα αποσυρθούμε εν μέσω του πολέμου στο Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε τον ιρανικό λαό ότι δεν θα αποσυρθεί πρόωρα από τον πόλεμο. Οι Ιρανοί φοβούνται ότι οι ΗΠΑ θα αποσυρθούν στη μέση του πολέμου, αλλά αυτό δεν θα συμβεί, ανέφερε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη, σύμφωνα με την ειδησεογραφική πύλη «Axios». «Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία», είπε ο Τραμπ. «Αλλά αν δεν συμφωνήσουν σε μια συμφωνία, θα τα ανατινάξω όλα εκεί».

Ιράν: «Ο Τραμπ είναι απελπισμένος. Θα ανοίξουμε ξανά το Ορμούζ αν αποζημιωθούμε για τις ζημιές του πολέμου»

Το Ιράν θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ μόλις λάβει αποζημίωση για ζημιές που σχετίζονται με τον πόλεμο μέσω ενός «νέου νομικού καθεστώτος» που θα βασίζεται στα διόδια διέλευσης.

Ο Seyyed Mehdi Tabatabaei, διευθυντής επικοινωνίας του Ιρανικού Προεδρικού Γραφείου, έκανε αυτή τη δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχετικά με τις τελευταίες πολύχρωμες απειλές του Τραμπ, ο Tabatabaei δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «κατέφυγε σε αισχροκέρδειες και ανοησίες από καθαρή απελπισία και θυμό».

«Αν επιτεθείτε, θα κλείσουμε και το άλλο στενό»

Ο εκπρόσωπος του Ιρανού ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δήλωσε: «Εάν υπάρξει επίθεση, θα κλείσουμε και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ». Επιπλέον, το Ιράν ανακοίνωσε ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά μόνο αφού «η ζημιά που προκλήθηκε από τις επιθέσεις κατά του Ιράν αποζημιωθεί με ένα μέρος των εσόδων που θα προκύψουν από ένα νέο καθεστώς διέλευσης».

Πού βρίσκεται το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ;

Το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ είναι μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς στον κόσμο, που συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό και τη Νοτιοανατολική Ασία με τη Μεσόγειο και την Ευρώπη μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Αν το Ιράν κλείσει αυτήν την πλωτή οδό με τη βοήθεια των Χούθι στην Υεμένη, θα μπλοκάρει και την Ερυθρά Θάλασσα.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν προειδοποιεί τον Τραμπ ότι η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του

Ο ισχυρός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε απόψε τον Αμερικανό πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ότι όλη περιοχή «θα αναφλεγεί» λόγω των ενεργειών του.

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν στις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί επειδή επιμένετε να ακολουθείτε τις εντολές του Νετανιάχου», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στα αγγλικά, ο Μοχάμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου αναφερόταν στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

«Η μόνη πραγματική λύση είναι να σεβαστείτε τα δικαιώματα του ιρανικού λαού και να βάλετε τέλος σε αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι», πρόσθεσε.

Λαβρόφ: «Οι ΗΠΑ θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη γλώσσα των τελεσιγράφων»

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη γλώσσα των τελεσιγράφων τους». Αυτό δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί. Ο Λαβρόφ συνομίλησε επίσης σήμερα με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι.

«Η ρωσική πλευρά», δήλωσε ο Λαβρόφ σε δήλωσή του προς τον ιρανό, σύμφωνα με δημοσίευμα του TASS, «εξέφρασε την ελπίδα ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται από αρκετές χώρες για την άμβλυνση των εντάσεων γύρω από το Ιράν θα είναι επιτυχείς, προς όφελος μιας μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ομαλοποίησης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η οποία θα διευκολυνθεί από την εγκατάλειψη της γλώσσας των τελεσιγράφων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την επιστροφή της κατάστασης σε μια πορεία διαπραγματεύσεων».

Τραμπ: «Στείλαμε όπλα στους διαδηλωτές, αλλά οι Κούρδοι τα κράτησαν»

«Στείλαμε πολλά όπλα στους Ιρανούς διαδηλωτές. Τα στείλαμε μέσω των Κούρδων και νομίζω ότι οι Κούρδοι τα κράτησαν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Fox News.

Μιλώντας στον αμερικανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, ο Τραμπ αναθεώρησε επίσης προς τα πάνω την εκτίμηση για τον αριθμό των νεκρών στις διαδηλώσεις σε 45.000 από τους 32.000 που είχαν αναφερθεί προηγουμένως.

Στα πρώτα στάδια του πολέμου κατά του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος είχε προτρέψει τον πληθυσμό να επαναστατήσει εναντίον των αγιατολάχ, υποσχόμενος βοήθεια, μόνο και μόνο για να σταματήσει να τη ζητά τις επόμενες ημέρες.

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

Μεσολαβητές από την Τουρκία, την Αίγυπτο και το Πακιστάν εργάζονται εντατικά για να φέρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ή την επίτευξη εκεχειρίας, αλλά μέχρι στιγμής οι προσπάθειές τους έχουν αποτύχει, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες.

Σημείωσε ότι το Ιράν απέρριψε την προσφορά συμβιβασμού στα αιτήματά του και δεν αποδέχτηκε το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ σε αντάλλαγμα για προσωρινή εκεχειρία. Αναφέρθηκε επίσης ότι οι υπουργοί Εξωτερικών των μεσολαβητών μίλησαν σήμερα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, αλλά δεν έχει σημειωθεί πρόοδος.

ΟΠΕΚ+: Οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές θα είναι δαπανηρές +++

Τα οκτώ βασικά κράτη μέλη του πετρελαϊκού καρτέλ ΟΠΕΚ+ εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία για τις επιθέσεις του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές. Η επισκευή κατεστραμμένων σταθμών παραγωγής ενέργειας είναι δαπανηρή και χρονοβόρα, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη συνολική ασφάλεια του εφοδιασμού, δήλωσαν οι χώρες μετά από διαδικτυακή συνάντηση. Η προστασία των διεθνών ναυτιλιακών οδών είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τον εφοδιασμό, τόνισε η συμμαχία, αναφερόμενη στον σχεδόν πλήρη αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ. Ταυτόχρονα, οι οκτώ χώρες -στις οποίες περιλαμβάνονται κράτη που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη σύγκρουση στο Ιράν, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα- αυξάνουν ελαφρώς την παραγωγή πετρελαίου. Η ημερήσια παραγωγή θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 206.000 βαρέλια (159 λίτρα το καθένα) τον Μάιο, ανακοίνωσαν. Αυτή η κίνηση είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική λόγω του σχεδόν πλήρους αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ. Η αγορά πετρελαίου αντιμετωπίζει επί του παρόντος λιγότερο πρόβλημα παραγωγής και περισσότερο πρόβλημα εφοδιασμού.

Η Κίνα επιθυμεί να συνεργαστεί με τη Ρωσία στο ζήτημα του Ορμούζ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ +++

Η Κίνα θα συνεργαστεί με τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Ο Γουάνγκ δήλωσε ότι η λύση στα προβλήματα της ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ είναι η κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό. Η Κίνα υποστηρίζει σταθερά την επίλυση των συγκρούσεων μέσω του διαλόγου. Την επόμενη εβδομάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα ψηφίσει επί ενός ψηφίσματος του Μπαχρέιν για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας στο στενό.

