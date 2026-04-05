Ιράν: «Ο Τραμπ είναι απελπισμένος. Θα ανοίξουμε ξανά το Ορμούζ αν αποζημιωθούμε για τις ζημιές»
Ο Τραμπ «κατέφυγε σε αισχροκέρδειες και ανοησίες από καθαρή απελπισία και θυμό», απαντά ο διευθυντής επικοινωνίας του Ιρανικού Προεδρικού Γραφείου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το Ιράν θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ μόλις λάβει αποζημίωση για ζημιές που σχετίζονται με τον πόλεμο μέσω ενός «νέου νομικού καθεστώτος» που θα βασίζεται στα διόδια διέλευσης.
Ο Seyyed Mehdi Tabatabaei, διευθυντής επικοινωνίας του Ιρανικού Προεδρικού Γραφείου, έκανε αυτή τη δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σχετικά με τις τελευταίες απειλές του Τραμπ, ο Tabatabaei δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «κατέφυγε σε αισχροκέρδειες και ανοησίες από καθαρή απελπισία και θυμό».
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:14 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου
00:00 ∙ ANNOUNCEMENTS
Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
23:57 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως
23:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο
17:19 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις
19:29 ∙ LIFESTYLE