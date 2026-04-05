Ο Τραμπ λέει ότι είναι πιθανή συμφωνία με το Ιράν έως τη Δευτέρα, μεταδίδει το Fox News

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανό να επιτευχθεί έως τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Κυριακή το Fox News έπειτα από συνέντευξη που παραχώρησε ο ίδιος.

«Νομίζω ότι θα υπάρξει συμφωνία αύριο, αλλιώς θα καταστρέψω τα πάντα και θα πάρω το πετρέλαιο»

«Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία μέχρι αύριο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Fox News, το οποίο ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου πρόσθεσε στη συνέχεια ότι εάν οι Ιρανοί «δεν καταλήξουν σε συμφωνία σύντομα, σκέφτομαι να ανατινάξω τα πάντα και να αναλάβω τον έλεγχο του πετρελαίου: θα δείτε γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας να καταρρέουν παντού». Πριν από δέκα ημέρες, ο Τραμπ είχε δώσει στην Τεχεράνη προθεσμία μέχρι αύριο για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ και να υπογράψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ένα τελεσίγραφο που επανέλαβε χθες και σήμερα. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επίθεσης σε πολιτικές υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και την απειλή επίθεσης στο Στενό του Χομρούζ, στο νησί Χαργκ- τον κύριο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου - και στις ακτές γύρω από τον Κόλπο.

Τραμπ χαρακτηρίζει τη διάσωση πιλότου των ΗΠΑ από Ιράν «πασχαλινό θαύμα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τη διάσωση ενός Αμερικανού πιλότου από ένα καταρριφθέν F-15E στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας τη διάσωση «πασχαλινό θαύμα», μετά την ανάκτηση του δεύτερου μέλους του πληρώματος σε μια υψηλού κινδύνου αποστολή πίσω από τις γραμμές του εχθρού.

«Η διάσωση ήταν ένα πασχαλινό θαύμα. Ο εχθρός ήταν πολυάριθμος και βίαιος. Οι διασώστες ήταν εξαιρετικοί, δυνατοί, αποφασιστικοί και ψύχραιμοι όσο γίνεται», δήλωσε ο Τραμπ στη δημοσιογράφο Kristen Welker του NBC. «Μια τέτοια διάσωση δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά σε τόσο βίαιο εχθρικό έδαφος. Συνήθως δεν επιχειρείται, γιατί θεωρείται αδύνατη.»

Η διάσωση ακολούθησε την κατάρριψη του F-15, γεγονός που πυροδότησε πολυήμερη επιχείρηση αναζήτησης στο Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ήδη ανακτήσει το πρώτο μέλος του πληρώματος προτού εντοπίσουν το δεύτερο, που είχε χαθεί σε ορεινή περιοχή ενώ οι ιρανικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν εκτεταμένες έρευνες.

Σε δημόσια δήλωση, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση ως μία από τις πιο τολμηρές στην ιστορία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και ενημέρωσε για την κατάσταση του πιλότου. «Τα τελευταία 24ωρα, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτέλεσαν μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης στην ιστορία των ΗΠΑ. Είναι τραυματισμένος, αλλά θα είναι εντάξει. Διασώσαμε το σοβαρά τραυματισμένο, αλλά πραγματικά γενναίο μέλος του πληρώματος του F-15, βαθιά μέσα στα βουνά του Ιράν. Ο ιρανικός στρατός αναζητούσε πυκνά και πλησιάζοντας πολύ», ανέφερε.

Ο Τραμπ τόνισε τους κινδύνους της επιχείρησης, υπογραμμίζοντας ότι αποστολές τέτοιου είδους σπάνια επιχειρούνται λόγω της απειλής για προσωπικό και εξοπλισμό. Παράλληλα αποκάλυψε ότι η προηγούμενη διάσωση του πρώτου μέλους του πληρώματος είχε κρατηθεί μυστική για να προστατευθεί η δεύτερη επιχείρηση.

«Αυτή η θαυματουργή επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς διάσωσης ενός ακόμη γενναίου πιλότου χθες, την οποία δεν επιβεβαιώσαμε για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τη δεύτερη επιχείρηση», είπε.

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τη διπλή ανάκτηση ιστορικής σημασίας, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί προηγουμένως σε σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις: η διάσωση δύο πιλότων, χωριστά, βαθιά σε εχθρικό έδαφος, για πρώτη φορά στη μνήμη του στρατού.

Τόνισε επίσης την υπεροχή των αμερικανικών δυνάμεων: «Το γεγονός ότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και τις δύο επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν Αμερικανό νεκρό ή τραυματία, δείχνει την απόλυτη κυριαρχία στον αέρα και την υπεροχή πάνω στους ιρανικούς ουρανούς.»

Τέλος, ο Τραμπ κάλεσε σε ενότητα, υπογραμμίζοντας ότι η διάσωση θα πρέπει να αποτελέσει πηγή εθνικής υπερηφάνειας για όλους τους Αμερικανούς, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης: «Αυτό είναι μια στιγμή που όλοι οι Αμερικανοί, Ρεπουμπλικάνοι, Δημοκρατικοί και όλοι οι άλλοι, πρέπει να είναι υπερήφανοι και ενωμένοι. Πραγματικά διαθέτουμε τον καλύτερο, πιο επαγγελματικό και θανατηφόρο στρατό στην ιστορία του κόσμου.»

