Ο Τραμπ λέει ότι είναι πιθανή συμφωνία με το Ιράν έως τη Δευτέρα, μεταδίδει το Fox News

Η Τεχεράνη βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων, αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος 

Δημήτρης Μάνωλης

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανό να επιτευχθεί έως τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Κυριακή το Fox News έπειτα από συνέντευξη που παραχώρησε ο ίδιος.

«Νομίζω ότι θα υπάρξει συμφωνία αύριο, αλλιώς θα καταστρέψω τα πάντα και θα πάρω το πετρέλαιο»

«Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία μέχρι αύριο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Fox News, το οποίο ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου πρόσθεσε στη συνέχεια ότι εάν οι Ιρανοί «δεν καταλήξουν σε συμφωνία σύντομα, σκέφτομαι να ανατινάξω τα πάντα και να αναλάβω τον έλεγχο του πετρελαίου: θα δείτε γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας να καταρρέουν παντού». Πριν από δέκα ημέρες, ο Τραμπ είχε δώσει στην Τεχεράνη προθεσμία μέχρι αύριο για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ και να υπογράψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ένα τελεσίγραφο που επανέλαβε χθες και σήμερα. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επίθεσης σε πολιτικές υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και την απειλή επίθεσης στο Στενό του Χομρούζ, στο νησί Χαργκ- τον κύριο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου - και στις ακτές γύρω από τον Κόλπο.

Τραμπ χαρακτηρίζει τη διάσωση πιλότου των ΗΠΑ από Ιράν «πασχαλινό θαύμα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τη διάσωση ενός Αμερικανού πιλότου από ένα καταρριφθέν F-15E στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας τη διάσωση «πασχαλινό θαύμα», μετά την ανάκτηση του δεύτερου μέλους του πληρώματος σε μια υψηλού κινδύνου αποστολή πίσω από τις γραμμές του εχθρού.

«Η διάσωση ήταν ένα πασχαλινό θαύμα. Ο εχθρός ήταν πολυάριθμος και βίαιος. Οι διασώστες ήταν εξαιρετικοί, δυνατοί, αποφασιστικοί και ψύχραιμοι όσο γίνεται», δήλωσε ο Τραμπ στη δημοσιογράφο Kristen Welker του NBC. «Μια τέτοια διάσωση δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά σε τόσο βίαιο εχθρικό έδαφος. Συνήθως δεν επιχειρείται, γιατί θεωρείται αδύνατη.»

Η διάσωση ακολούθησε την κατάρριψη του F-15, γεγονός που πυροδότησε πολυήμερη επιχείρηση αναζήτησης στο Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ήδη ανακτήσει το πρώτο μέλος του πληρώματος προτού εντοπίσουν το δεύτερο, που είχε χαθεί σε ορεινή περιοχή ενώ οι ιρανικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν εκτεταμένες έρευνες.

Σε δημόσια δήλωση, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση ως μία από τις πιο τολμηρές στην ιστορία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και ενημέρωσε για την κατάσταση του πιλότου. «Τα τελευταία 24ωρα, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτέλεσαν μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης στην ιστορία των ΗΠΑ. Είναι τραυματισμένος, αλλά θα είναι εντάξει. Διασώσαμε το σοβαρά τραυματισμένο, αλλά πραγματικά γενναίο μέλος του πληρώματος του F-15, βαθιά μέσα στα βουνά του Ιράν. Ο ιρανικός στρατός αναζητούσε πυκνά και πλησιάζοντας πολύ», ανέφερε.

Ο Τραμπ τόνισε τους κινδύνους της επιχείρησης, υπογραμμίζοντας ότι αποστολές τέτοιου είδους σπάνια επιχειρούνται λόγω της απειλής για προσωπικό και εξοπλισμό. Παράλληλα αποκάλυψε ότι η προηγούμενη διάσωση του πρώτου μέλους του πληρώματος είχε κρατηθεί μυστική για να προστατευθεί η δεύτερη επιχείρηση.

«Αυτή η θαυματουργή επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς διάσωσης ενός ακόμη γενναίου πιλότου χθες, την οποία δεν επιβεβαιώσαμε για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τη δεύτερη επιχείρηση», είπε.

Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τη διπλή ανάκτηση ιστορικής σημασίας, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί προηγουμένως σε σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις: η διάσωση δύο πιλότων, χωριστά, βαθιά σε εχθρικό έδαφος, για πρώτη φορά στη μνήμη του στρατού.

Τόνισε επίσης την υπεροχή των αμερικανικών δυνάμεων: «Το γεγονός ότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και τις δύο επιχειρήσεις, χωρίς κανέναν Αμερικανό νεκρό ή τραυματία, δείχνει την απόλυτη κυριαρχία στον αέρα και την υπεροχή πάνω στους ιρανικούς ουρανούς.»

Τέλος, ο Τραμπ κάλεσε σε ενότητα, υπογραμμίζοντας ότι η διάσωση θα πρέπει να αποτελέσει πηγή εθνικής υπερηφάνειας για όλους τους Αμερικανούς, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης: «Αυτό είναι μια στιγμή που όλοι οι Αμερικανοί, Ρεπουμπλικάνοι, Δημοκρατικοί και όλοι οι άλλοι, πρέπει να είναι υπερήφανοι και ενωμένοι. Πραγματικά διαθέτουμε τον καλύτερο, πιο επαγγελματικό και θανατηφόρο στρατό στην ιστορία του κόσμου.»

Διαβάστε επίσης

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας για την ενεργοποίηση της κάρτας

21:41LIFESTYLE

Η γαμήλια «απάτη» των σταρ: Ποιοι γνωστοί ηθοποιοί έκαναν την τελετή αλλά δεν παντρεύτηκαν ποτέ επίσημα

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν έως το βράδυ της Τρίτης, αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε δικαστήριο είναι ισόβια για εμάς, μας σκοτώνουν ξανά για να μειωθεί η ποινή του δολοφόνου της»: Η μητέρα της Εμμανουέλας εξομολογείται στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ