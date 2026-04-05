Το πάθημα ως μάθημα: Τι πραγματικά έδειξαν οι τελευταίες 36 ώρες για ΗΠΑ και Ιράν

Τα γεγονότα των τελευταίων ωρών λειτούργησαν ως σκληρό τεστ ισχύος, φανερώνοντας πως ούτε η Ουάσινγκτον είναι άτρωτη ούτε η Τεχεράνη τόσο πανίσχυρη όσο συχνά παρουσιάζεται

Μαριάννα Γεωργαντή

Τα γεγονότα των τελευταίων 36 ωρών με την κατάρριψη F-15, την επιχείρηση διάσωσης πιλότου και την εμπλοκή αεροσκαφών όπως το A-10, δεν ήταν απλώς ένα επεισόδιο πολέμου. Ήταν ένα ζωντανό τεστ ισχύος και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για το Ιράν. Και ίσως, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, είδαμε μια πιο καθαρή εικόνα πίσω από τον μύθο και των δύο πλευρών.

Η επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος του F-15E μέσα στο ιρανικό έδαφος χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο ριψοκίνδυνες των τελευταίων ετών, με συμμετοχή εκατοντάδων στρατιωτικών, drones και ειδικών δυνάμεων. Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί κατάφεραν να ανακτήσουν και τους δύο άνδρες, ενώ βρίσκονταν για ώρες περικυκλωμένοι σε ορεινή περιοχή, δείχνει ένα κρίσιμο στοιχείο: επιχειρησιακή υπεροχή στον συντονισμό, στην ταχύτητα και στη λήψη αποφάσεων.

Αυτό δεν είναι μικρό επίτευγμα. Μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 13.000 πολεμικές εξόδους στον συγκεκριμένο πόλεμο, χάνοντας ελάχιστα αεροσκάφη σε σχέση με την ένταση των επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι συνολικές απώλειες παραμένουν σχετικά περιορισμένες για το μέγεθος των επιχειρήσεων, γεγονός που δείχνει υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, εκπαίδευσης και διαλειτουργικότητας μεταξύ των δυνάμεων.

Και όμως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υπήρξαν σημαντικά “καμπανάκια”.

Το ίδιο το γεγονός ότι ένα F-15 καταρρίφθηκε κάτι εξαιρετικά σπάνιο για ένα αεροσκάφος με δεκαετίες επιχειρησιακής κυριαρχίας δείχνει ότι η αμερικανική υπεροχή δεν είναι απόλυτη. Επιπλέον, καταγράφηκε απώλεια A-10, ενώ ελικόπτερα δέχθηκαν πυρά κατά τη διάρκεια της διάσωσης. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι σε πρόσφατο περιστατικό, τρία F-15 χάθηκαν από φίλια πυρά, κάτι που αποκαλύπτει ότι σε σύνθετα, “θολά” πεδία μάχης, ακόμη και η πιο εξελιγμένη δύναμη μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα συντονισμού.

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν παρουσιάζει μια εικόνα που αξίζει πιο προσεκτικής ανάλυσης και ίσως αναθεώρησης.

Για χρόνια, η κυρίαρχη αφήγηση ήταν ότι το Ιράν αποτελεί μια ανερχόμενη περιφερειακή υπερδύναμη. Μια χώρα που μπορεί να αντέξει πιέσεις, να χτυπήσει μακριά και να προκαλέσει σοβαρό κόστος σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Και πράγματι, υπάρχουν στοιχεία που στηρίζουν αυτή την εικόνα. Το Ιράν έχει αποδείξει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί ασύμμετρες τακτικές, να αξιοποιεί proxies, να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones και πυραύλους και να δημιουργεί φθορά.

Όμως τα τελευταία γεγονότα δείχνουν ότι αυτή η εικόνα ίσως ήταν, σε έναν βαθμό, υπερτιμημένη.

Σε τακτικό επίπεδο, φαίνεται να υπάρχει περιορισμένος συντονισμός στο πεδίο. Το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν έναν πιλότο που βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο έδαφος, παρά την κινητοποίηση δυνάμεων, δημιουργεί ερωτήματα. Δείχνει μια στρατιωτική δομή που δεν έχει την ακρίβεια και την ταχύτητα αντίδρασης που θα περίμενε κανείς από μια δύναμη που παρουσιάζεται ως ισχυρή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ιράν είναι αδύναμο. Σημαίνει όμως ότι η ισχύς του έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν είναι μια δύναμη που υπερέχει σε κλασικές, οργανωμένες χερσαίες επιχειρήσεις υψηλής ακρίβειας. Αντίθετα, βασίζεται περισσότερο στη φθορά, στην ποσότητα, στον αιφνιδιασμό και στη γεωγραφία.

Και εδώ βρίσκεται το πιο κρίσιμο σημείο.

Το Ιράν έχει ένα τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα, τη γεωγραφία του. Ορεινοί όγκοι, δύσβατα εδάφη, στενά περάσματα, βάθος χώρου. Τα βουνά του Ζάγρος, οι εσωτερικές περιοχές και η δυνατότητα ελέγχου κρίσιμων σημείων δημιουργούν ένα φυσικό “τείχος” που δυσκολεύει οποιαδήποτε χερσαία επιχείρηση εναντίον του.

Με απλά λόγια, το Ιράν είναι δύσκολο να κατακτηθεί, όχι απαραίτητα επειδή έχει την ισχυρότερη στρατιωτική μηχανή, αλλά επειδή το έδαφος λειτουργεί υπέρ του.

Αυτό μας φέρνει και στο ζήτημα των πυραύλων.

Στιγμιαία πιστέψαμε ότι το Ιράν μπορεί να διαθέτει στις αποθήκες του πυραύλους που φτάνουν τα 4000 χλμ. Δηλαδή πως είναι ικανοί να πλήξει ολόκληρη την Ευρώπη. Παρ´όλα αυτά φάνηκε εκ του αποτελέσματος, ότι ίσως οι δύο συγκεκριμένοι πύραυλοι που έφυγαν προς την βάση Ντιεγκο Γκαρσία, να ήταν πύραυλοι 2.000χλμ που προσπάθησαν ανεπιτυχώς να αναβαθμίσουν.

Αν αυτό ισχύει, τότε υπάρχει ένα ξεκάθαρο χάσμα μεταξύ εικόνας και πραγματικότητας. Το Ιράν μπορεί να πλήξει, μπορεί να φθείρει, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές απώλειες αλλά ίσως όχι με την ακρίβεια και το βάθος που πολλοί θεωρούσαν δεδομένα.

Συνεπώς, η ισχύς του είναι υπαρκτή, αλλά όχι απεριόριστη. Είναι επικίνδυνη, αλλά όχι απαραίτητα αποφασιστική σε όλα τα επίπεδα.

Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά την τεχνολογική τους υπεροχή, δείχνουν ότι δεν είναι άτρωτες. Η απώλεια αεροσκαφών, τα περιστατικά φίλιων πυρών και οι δυσκολίες επιχειρήσεων σε δύσβατο έδαφος αποκαλύπτουν ότι ακόμη και μια υπερδύναμη έχει όρια, ειδικά όταν επιχειρεί βαθιά μέσα σε εχθρικό περιβάλλον.

Ο πρόεδρος Τράμπ ίσως έχει τώρα μπροστά του ένα πιο καθαρό συμπέρασμα από ποτέ: ούτε η Αμερική είναι πανίσχυρη χωρίς κόστος, ούτε το Ιράν είναι η αδιαμφισβήτητη δύναμη που πολλοί φαντάζονταν.

Και ίσως αυτή να είναι η ουσία των τελευταίων 36 ωρών.

Όχι ποιος είναι πιο δυνατός, αλλά ποιος κατανοεί καλύτερα τα όριά του. Ποιος προσαρμόζεται πιο γρήγορα. Και τελικά, ποιος μαθαίνει από τα λάθη του πριν αυτά επαναληφθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Γιατί στην ιστορία των συγκρούσεων, η πραγματική υπεροχή δεν ανήκει σε εκείνον που δεν κάνει λάθη, αλλά σε εκείνον που τα διορθώνει πιο γρήγορα.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Το γκολ του Κοϊτά που έκρινε το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»

23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια»

23:46TRAVEL

Άμστερνταμ: Η μαγεία της «Βενετίας του Βορρά» μέσα από τα κανάλια και την τέχνη

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Θέλετε να υιοθετήσετε υγιεινές διατροφικές συνήθειες; Οι Έλληνες μοναχοί έχουν την απάντηση

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική έκκληση γιατρού για τη ζώνη ασφαλείας και στο πίσω κάθισμα: «Οδηγός και συνοδηγός δεν έπαθαν τίποτα, 18 χρονών παιδί έμεινε παραπληγικό»

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας για την ενεργοποίηση της κάρτας

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Πάσχα στο Ουίνδσορ: Η ηχηρή επάνοδος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον στις παραδόσεις

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν έως το βράδυ της Τρίτης, αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

21:41LIFESTYLE

Η γαμήλια «απάτη» των σταρ: Ποιοι γνωστοί ηθοποιοί έκαναν την τελετή αλλά δεν παντρεύτηκαν ποτέ επίσημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ