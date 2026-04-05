Ιράν: Ο Γκαλίμπαφ δημοσίευσε φωτογραφία με φερόμενα συντρίμμια αμερικανικού αεροσκάφους

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέρριψαν τρία στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ τα οποία συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του δεύτερου μέλους του πληρώματος του αμερικανικού F-15 το οποίο κατέπεσε στο Ιράν την Παρασκευή.

«Τα εχθρικά αεροσκάφη που διείσδυσαν στο νότιο τμήμα της Ισφαχάν -ανάμεσά τους δύο ελικόπτερα Black Hawk και ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130- επλήγησαν και πλέον έχουν τυλιχθεί στις φλόγες», ανακοίνωσε η ενοποιημένη διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, προσθέτοντας ότι η αμερικανική επιχείρηση διάσωσης «απέτυχε».

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν εικόνες από απανθρακωμένα συντρίμμια διάσπαρτα σε μια ερημική περιοχή, από τα οποία εξακολουθούσε να βγαίνει καπνός.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Γκαλίμπαφ

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, δημοσίευσε μια φωτογραφία στο X που υποτίθεται ότι δείχνει τα συντρίμμια του αμερικανικού αεροσκάφους που καταρρίφθηκε από τις ιρανικές δυνάμεις.

If the United States gets three more victories like this, it will be utterly ruined. ? pic.twitter.com/jutDghVrjz — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 5, 2026

