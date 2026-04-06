Τραμπ: Επιμένει στο τελεσίγραφο στο Ιράν - «Έχουν έως αύριο και μετά Λίθινη Εποχή»

Για το τελεσίγραφο που έχει δώσει στο Ιράν προκειμένου να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ μέχρι αύριο το απόγευμα μίλησε στη συνέντευξη Τύπου από τον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι παρείχε αρκετό χρονικό περιθώριο και δεν θα παραχωρήσει επιπλέον ημέρες στην Τεχεράνη αλλά θα ξεκινήσει τα στρατιωτικά χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές και γέφυρες.

«Έχουν έως αύριο και θα δούμε τι θα συμβεί. Διαπραγματευόμαστε πιστεύουμε καλή τη πίστει. Έχουν έως αύριο στις 20:00 ET (03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης Ώρα Ελλάδος) και μετά δεν θα έχουν γέφυρες. Δεν θα έχουν ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια. Λίθινη Εποχή ναι», είπε.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Έχουμε αλλαγή καθεστώτος. Έχουμε να κάνουμε ένα πολύ πιο διαφορετικό καθεστώς από πριν. Έχουμε να κάνουμε με διαφορετικούς ανθρώπους. Είναι πιο έξυπνοι, πιο ευφυείς και πολύ λιγότεροι ριζοσπαστικοί», υπογράμμισε.

Τόνισε ότι η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν το οποίο διαπραγματεύθηκε η κυβέρνηση Ομπάμα το 2015 ουσιαστικά οδηγούσε στο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο η Τεχεράνη. Όπως εξήγησε γι' αυτό ακύρωσε τη συμφωνία και επανέφερε τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν.

Σε ερώτηση για τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός ο Τραμπ απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες. Ωστόσο ανέφερε για το Ιράν ότι «έχουμε ένα ενεργό μέρος από την άλλη πλευρά που συμμετέχει. Θέλουν να κάνουν συμφωνία».

Ερωτηθείς για το τελεσίγραφο που έχει δώσει στο Ιράν προκειμένου να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ μέχρι αύριο το απόγευμα ο Τραμπ επέμεινε ότι παρείχε αρκετό χρονικό περιθώριο και δεν θα παραχωρήσει επιπλέον ημέρες.

Εκτίμησε ότι η επιχείρηση για να ισοπεδωθεί το Ιράν θα διαρκέσει μόλις 4 ώρες αλλά ο ίδιος θέλει να αποφύγει τα χτυπήματα σε γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα προτιμούσε οι ΗΠΑ να επιβάλλουν διόδια στα πλοία στα Στενά του Ορμούζ και όχι η Τεχεράνη. «Εμείς είμαστε οι νικητές. Κερδίσαμε. Έχουν ηττηθεί στρατιωτικά... έχουμε ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα επιβάλλουμε διόδια», είπε

Ο Τραμπ εξήγησε ότι για να τηρηθεί η προθεσμία των 48 ωρών που έχει θέσει – η οποία λήγει στις 20:00 την Τρίτη– πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν «που να είναι αποδεκτή από εμένα». Πρόσθεσε ότι «μέρος αυτής της συμφωνίας θα είναι η ελεύθερη διακίνηση πετρελαίου», δηλαδή το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Πιτ Χέγκσεθ και τον Ντάν Κέιν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο. 6 Απριλίου 2026 ΑΡ

«Είμαι απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ - Δεν μας βοήθησε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η σύγκρουση με το Ιράν άφησε «ένα σημάδι στο ΝΑΤΟ που δεν θα εξαφανιστεί ποτέ».

«Πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ απογοητευμένος από το ΝΑΤΟ», τόνισε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι την Τετάρτη θα τον επισκεφθεί ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε και ότι ξαφνικά, τώρα θέλουν να στείλουν βοήθεια.

Ισχυρίστηκε ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ ήθελαν να αποφύγουν να βοηθήσουν μέχρι να κερδίσουν οι ΗΠΑ τον πόλεμο. «Δεν μας βοήθησε», είπε για το ΝΑΤΟ ο Τραμπ και επανέλαβε ότι είναι «χάρτινη τίγρης».

«Οι Ιρανοί θέλουν να συνεχίσουμε να τους βομβαρδίζουμε»

Σε ερώτηση για τον ιρανικό λαό ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα πρέπει να ξεσηκωθούν εναντίον του καθεστώτος αλλά τόνισε ότι διακινδυνεύουν τη ζωή τους. «Θα πρέπει να το κάνουν (σ.σ. να ξεσηκωθούν) αλλά οι συνέπειες θα είναι τεράστιες. Εννοώ τους είπαν ότι αν διαδηλώσετε θα σας πυροβολήσουμε», τόνισε.

Μάλιστα εξήγησε ότι περίπου 45.000 Ιρανοί σκοτώθηκαν το τελευταίο διάστημα. «Θέλουν να συνεχίσουμε να βομβαρδίζουμε γιατί οι ζωές τους βρίσκονται σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο» είπε για τους Ιρανούς πολίτες ο Τραμπ.

Παρά τις εκκλήσεις προς τους Ιρανούς να εξεγερθούν εναντίον της ηγεσίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνωρίζει ότι είναι «πολύ δύσκολο να διαδηλώσει κανείς», δεδομένου ότι ο λαός δέχεται πυρά από το ίδιο του το στρατό.

«Στην πραγματικότητα τους λέω να μην βγουν έξω, τους καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν είναι θέμα θάρρους, είμαστε όλοι γενναίοι... Εγώ είμαι γενναίος... αλλά είμαστε και έξυπνοι», ανέφερε.

«Χτυπήθηκαν περισσότεροι από 13.000 στόχοι στο Ιράν»

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει περισσότερους από 13.000 στόχους στο Ιράν. «Τις τελευταίες 37 ημέρες, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 10.000 πολεμικές πτήσεις πάνω από το Ιράν – κάτι άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι το αμερικανικό F-15 που καταρρίφθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ιράν «ήταν το πρώτο επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε από τον εχθρό σε ολόκληρη αυτή την επιχείρηση». «Ήταν τυχεροί, ήταν ένα τυχερό χτύπημα», είπε ο Τραμπ.

«Η διάσωση του Αμερικανού πιλότου θα γραφτεί στα βιβλία Ιστορίας»

«Μας βοήθησαν πολλοί άνθρωποι. Αυτή είναι μία διάσωση ιστορική που θα γραφτεί στα βιβλία της Ιστορίας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τη διάσωση του Αμερικανού πιλότου του F-15 από το ιρανικό έδαφος.

«Διέταξα τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να κάνουν ό,τι ήταν απαραίτητο για να φέρουν τους γενναίους πολεμιστές μας πίσω στην πατρίδα», είπε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η απόφαση για τη διάσωση των στρατιωτών ήταν «δύσκολη», αλλά «δεν αφήνουμε κανέναν Αμερικανό πίσω».

«Είναι μια επικίνδυνη απόφαση, γιατί θα μπορούσαμε να καταλήξουμε με 100 νεκρούς αντί για έναν ή δύο», πρόσθεσε. Εξήγησε ότι οι ομάδες διάσωσης βρέθηκαν υπό βαριά εχθρικά πυρά.

«Έχουμε τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο (...) Πηγαίνουμε ασύγκριτα καλά», ανέφερε ο Τραμπ. Αναφορικά με το Ιράν είπε: «Ολόκληρη η χώρα μπορεί να εξαλειφθεί μέσα σε μία νύχτα και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι αύριο».

«Θέλω να ευχαριστήσω τις Ένοπλες Δυνάμεις μας που συμμετείχαν σε αυτές τις ιστορικές επιχειρήσεις. Ήταν πραγματικά ιστορικές», υπογράμμισε. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι εκατοντάδες συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης. Ωστόσο όταν ρώτησε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, Νταν Κέιν για να αποκαλύψουν τον ακριβή αριθμό εκείνος του απάντησε: «Θα προτιμούσα να το κρατήσουμε μυστικό».

«Θα το κρατήσω μυστικό αλλά θα σας πω εκατοντάδες, εκατοντάδες. Ξεχάστε τον εξοπλισμό κανείς δεν νοιάζεται- αλλά εκατοντάδες άνθρωποι πήγαν και θα μπορούσαν να είχαν σκοτωθεί», είπε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι στην επιχείρηση διάσωσης του πιλότου πήραν μέρος 155 αεροσκάφη. Ανέφερε ενδεικτικά:

4 βομβαρδιστικά

64 μαχητικά αεροσκάφη

48 αεροσκάφη ανεφοδιασμού

13 αεροσκάφη διάσωσης

«Θα βρούμε ποιος διέρρευσε ότι αναζητούσαμε και δεύτερο πιλότο»

Παράλληλα τα έβαλε με τα ΜΜΕ που διέρρευσαν την είδηση ότι ένας Αμερικανός πιλότος αγνοείται στο Ιράν και είπε ότι οι αμερικανικές αρχές θα πάνε σε συγκεκριμένο μέσο και θα ζητήσουν την πηγή της πληροφορίας με επιχείρημα την εθνική ασφάλεια. Σύμφωνα με τον Τραμπ αυτοί που διέρρευσαν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναζητούσαν και έναν δεύτερο πιλότο τον έθεσαν σε κίνδυνο και «θα πάνε στη φυλακή».

«Έθεσαν την αποστολή σε μεγάλο κίνδυνο. Έθεσαν αυτόν τον άνδρα σε μεγάλο κίνδυνο, καθώς και τους εκατοντάδες ανθρώπους που μπήκαν μέσα για να τον βρουν», τόνισε.

Διευθυντής CIA: «Αγώνας ενάντια στον χρόνο»

Η αποστολή για τη διάσωση του αγνοούμενου Αμερικανού πιλότου ήταν ένας «αγώνας ενάντια στον χρόνο», δήλωσε ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

Αποκάλυψε ότι η CIA ξεκίνησε μια εκστρατεία παραπλάνησης για να μπερδέψει τους Ιρανούς που τον αναζητούσαν. Ο Τζον Ράτκλιφ ανέφερε ότι ήταν «κρίσιμο» να βρεθεί ο πιλότος το συντομότερο δυνατόν, ενώ «ταυτόχρονα έπρεπε να κρατήσουμε τους εχθρούς μας σε λάθος κατεύθυνση».

Πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί ένιωσαν «αμηχανία και τελικά ταπείνωση» από την επιτυχία της αποστολής διάσωσης και τόνισε ότι κανένας Αμερικανός δεν θα μείνει πίσω.

Χέγκσεθ: Ο Τραμπ απαίτησε άμεση και αποφασιστική δράση

Περιγράφοντας την αποστολή διάσωσης, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ τόνισε ότι ο Τραμπ «απαίτησε άμεση και αποφασιστική δράση» και στήριξε τον στρατό «με όλη τη δύναμη της αποφασιστικότητάς του».

«Η ηγεσία του εξασφάλισε ότι αξιοποιήθηκαν όλοι οι μηχανισμοί, τόσο οι επιθετικοί όσο και οι μη επιθετικοί, και ότι οι δυνάμεις μας διέθεταν τις εξουσίες και την υποστήριξη που χρειάζονταν για να πετύχουν», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ.

Επιπλέον είπε προς το Ιράν: «Ο Τραμπ δεν παίζει παιχνίδια. Μπορείτε να ρωτήσετε τον Σολεϊμανί. Μπορείτε να ρωτήσετε τον Μαδούρο. Μπορείτε να ρωτήσετε τον Χαμενεΐ».