Τραμπ: «Είμαστε σε εντατικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει για να μιλήσει σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν από την αίθουσα Cross Hall του Λευκού Οίκου την Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon, Pool)

«Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε εντατικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δήλωσή του στο Fox News.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη απαντήσει στην πρόταση του Πακιστάν να παραταθεί η σημερινή προθεσμία κατά δύο εβδομάδες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται εν μέσω δύσκολων συνομιλιών, λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφό του στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει να στοχοποιήσει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

«Δεν μπορώ να σας πω, επειδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έντονες διαπραγματεύσεις», δήλωσε στο Fox News.

WSJ: Οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην παράταση του τελεσιγράφου Τραμπ

Οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των μερών που εμπλέκονται στη διαμεσολάβηση ΗΠΑ-Ιράν επικεντρώνονται τώρα στην παράταση της προθεσμίας για το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, αντί για την επίτευξη συμφωνίας.

Η WSJ αναφέρει αυτό, επικαλούμενη Αμερικανούς και Άραβες αξιωματούχους, με λιγότερες από τέσσερις ώρες να απομένουν για μια πιθανή πρόοδο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ορίσει τις 8:00 μ.μ. τοπική ώρα (3:00 π.μ. ώρα Ελλάδος) ως την προθεσμία για την Τεχεράνη να ικανοποιήσει τα αιτήματά του για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ για την αποτροπή επιθέσεων σε ιρανικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών παραγωγής ενέργειας και των γεφυρών.

Το Ιράν εξετάζει θετικά την πρόταση Πακιστάν για εκεχειρία

Το Ιράν εξετάζει θετικά το αίτημα του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων, λέει πηγή στο Reuters και στο γαλλικό πρακτορείο.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαρίφ ζήτησε εκεχειρία δύο εβδομάδων, στο παρά πέντε της λήξης του τελεσιγράφου που είχε δώσει ο πρόεδρος Τραμπ στο Ιράν.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός κάλεσε εξίσου το Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

Το Ιράν χαιρέτισε την πρόταση του Πακιστάν και όλα ταβλέμματα είναι τώρα στραμμένα στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει γνώση της πρότασης του Πακιστάν για παράταση δύο εβδομάδων στην προθεσμία που έχει θέσει προς το Ιράν και αναμένεται να δώσει σύντομα απάντηση, μετέδωσε την Τρίτη το Axios, επικαλούμενο τη γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ και το ιρανικό καθεστώς να συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων, ώστε να δοθεί χρόνος για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Axios:

«Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί για την πρόταση και θα υπάρξει απάντηση σύντομα».

Η δήλωση του Σαρίφ έγινε λιγότερο από πέντε ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει θέσει ο Τραμπ προς το Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας, διαφορετικά, όπως έχει προειδοποιήσει, θα ξεκινήσει μια μαζική εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον ιρανικών υποδομών.

Το Πακιστάν έχει λειτουργήσει τις τελευταίες εβδομάδες ως βασικός διαμεσολαβητής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Ιράν προειδοποιεί για γέφυρες και δρόμους σε Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα και Μπαχρέιν

Τα μέσα ενημέρωσης του IRGC εξέδωσαν προειδοποίηση προς τους κατοίκους και τους πολίτες που διασχίζουν μια σειρά από γέφυρες και δρόμους στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, «αυτές οι περιοχές είναι κλειστές στρατιωτικές ζώνες από τις 23:00 απόψε ώρα Τεχεράνης μέχρι νεωτέρας».

Συγκεκριμένα αναφέρεται: Ανακοινώνουμε στους κατοίκους, τους μόνιμους κατοίκους και σε όποιον σκοπεύει να διασχίσει τις γέφυρες που αναφέρονται στην εικόνα στη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν ότι αυτές οι περιοχές θα χαρακτηριστούν ως κλειστές στρατιωτικές ζώνες από τις 23:00 απόψε (ώρα Τεχεράνης) μέχρι νεωτέρας. -

- Η χερσαία διαδρομή μεταξύ Ριάντ και Τζέντα στη Σαουδική Αραβία

- Γέφυρα Βασιλιά Φαχντ μεταξύ Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας

- Γέφυρα Σεΐχη Ζαγιέντ στο Άμπου Ντάμπι

Για την ασφάλειά σας, λάβετε αμέσως τα ακόλουθα μέτρα: εγκαταλείψτε την περιοχή το συντομότερο δυνατό, αποφύγετε οποιαδήποτε κίνηση εντός αυτής και χρησιμοποιήστε τις καθορισμένες ασφαλείς οδούς εξόδου. Η αγνόηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας. Προτρέπουμε επίσης τους Παλαιστίνιους αδελφούς και αδελφές μας που κατοικούν στη Γιάφα (Τελ Αβίβ) να αποφεύγουν να πλησιάζουν τις περιοχές που υποδεικνύονται στις ακόλουθες εικόνες: -

- Σιδηροδρομική Γέφυρα Αρ. 8 στη Διαδρομή 431

- Σιδηροδρομική Γέφυρα Yarkon στο Τελ Αβίβ

Παρακαλούμε να μην βρίσκεστε ή να μην ταξιδεύετε σε αυτές τις περιοχές υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Παράλληλα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), επικαλέστηκε μια ενημερωμένη στρατιωτική πηγή που προανήγγειλε με σφοδρά αντίποινα και εκπλήξεις τις ΗΠΑ και τις χώρες συμμάχους τους, «μία από τις οποίες είναι η προσθήκη των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Aramco, της πετρελαϊκής εγκατάστασης Yanbu και του αγωγού Fujairah στους στόχους του Ιράν».

