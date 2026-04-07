Το Ιράν προειδοποιεί για γέφυρες και δρόμους σε Σαουδική Αραβία, Εμιράτα και Μπαχρέιν

Τα μέσα ενημέρωσης του IRGC εξέδωσαν προειδοποίηση προς τους κατοίκους και τους πολίτες που διασχίζουν μια σειρά από γέφυρες και δρόμους στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, «αυτές οι περιοχές είναι κλειστές στρατιωτικές ζώνες από τις 23:00 απόψε ώρα Τεχεράνης μέχρι νεωτέρας».

Συγκεκριμένα αναφέρεται: Ανακοινώνουμε στους κατοίκους, τους μόνιμους κατοίκους και σε όποιον σκοπεύει να διασχίσει τις γέφυρες που αναφέρονται στην εικόνα στη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν ότι αυτές οι περιοχές θα χαρακτηριστούν ως κλειστές στρατιωτικές ζώνες από τις 23:00 απόψε (ώρα Τεχεράνης) μέχρι νεωτέρας. -

- Η χερσαία διαδρομή μεταξύ Ριάντ και Τζέντα στη Σαουδική Αραβία

- Γέφυρα Βασιλιά Φαχντ μεταξύ Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας

- Γέφυρα Σεΐχη Ζαγιέντ στο Άμπου Ντάμπι

Για την ασφάλειά σας, λάβετε αμέσως τα ακόλουθα μέτρα: εγκαταλείψτε την περιοχή το συντομότερο δυνατό, αποφύγετε οποιαδήποτε κίνηση εντός αυτής και χρησιμοποιήστε τις καθορισμένες ασφαλείς οδούς εξόδου. Η αγνόηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας. Προτρέπουμε επίσης τους Παλαιστίνιους αδελφούς και αδελφές μας που κατοικούν στη Γιάφα (Τελ Αβίβ) να αποφεύγουν να πλησιάζουν τις περιοχές που υποδεικνύονται στις ακόλουθες εικόνες: -

- Σιδηροδρομική Γέφυρα Αρ. 8 στη Διαδρομή 431

- Σιδηροδρομική Γέφυρα Yarkon στο Τελ Αβίβ

Παρακαλούμε να μην βρίσκεστε ή να μην ταξιδεύετε σε αυτές τις περιοχές υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

— Middle East Observer (@ME_Observer_) April 7, 2026

Παράλληλα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), επικαλέστηκε μια ενημερωμένη στρατιωτική πηγή που προανήγγειλε με σφοδρά αντίποινα και εκπλήξεις τις ΗΠΑ και τις χώρες συμμάχους τους, «μία από τις οποίες είναι η προσθήκη των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Aramco, της πετρελαϊκής εγκατάστασης Yanbu και του αγωγού Fujairah στους στόχους του Ιράν».