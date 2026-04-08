CNNi: Αναμένονται «καλά νέα» από τις δύο πλευρές – Παράθυρο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν μέσα στη νύχτα

«Κάποια καλά νέα αναμένονται σύντομα και από τις δύο πλευρές», δήλωσε περιφερειακή πηγή στο CNNi, μετά την πρόταση του Πακιστάν προς τον Ντόναλντ Τραμπ για παράταση του τελεσιγράφου προς το Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πρόταση περιλαμβάνει εκεχειρία δύο εβδομάδων, στο πλαίσιο των διπλωματικών διαπραγματεύσεων, ενώ εκφράζεται η εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρξει συμφωνία ακόμη και μέσα στη νύχτα.

Όπως αναφέρεται, οι συζητήσεις καθοδηγούνται από τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ.

Η πηγή, η οποία δεν κατονομάζεται, αφήνει να εννοηθεί ότι οι επαφές βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, με θετικά μηνύματα να διακινούνται και από τις δύο πλευρές.