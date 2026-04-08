Marine Traffic: Τα πρώτα δύο πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ - Το ένα ελληνικής ιδιοκτησίας

Πλοία διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ εν μέσω των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν

Δύο πλοία, το ένα ελληνικής ιδιοκτησίας, διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ λίγες ώρες αφότου το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε εκεχειρία δύο εβδομάδων, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών Marine Traffic.

«Το ελληνικής ιδιοκτησίας φορτηγό NJ Earth διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ στις 08:44 UTC, ενώ το Daytona Beach, που πλέει υπό σημαία της Λιβερίας, πέρασε νωρίτερα, στις 06:59 UTC, λίγο μετά την αναχώρησή του από το Μπαντάρ Αμπάς στις 05:28 UTC», αναφέρει σε ανάρτησή της η υπηρεσία.

Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement



Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… pic.twitter.com/CSy6PZlCJ4 — MarineTraffic (@MarineTraffic) April 8, 2026

