Στενά του Ορμούζ: 800 παγιδευμένα πλοία και 20.000 εγκλωβισμένοι ναυτικοί εξετάζουν την εκεχειρία

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ψαράδες εργάζονται μπροστά σε πετρελαιοφόρα νότια του Πορθμού του Ορμούζ, στα ανοιχτά της πόλης Ρας Αλ Χάιμα στα ΗAE

  • Περίπου 800 πλοία παραμένουν παγιδευμένα στα Στενά του Ορμούζ, με 20.000 ναυτικούς εγκλωβισμένους στα πλοία τους.
  • Η σχεδόν πλήρης διακοπή της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο έχει προκαλέσει μεγάλη παγκόσμια ενεργειακή κρίση λόγω αυξημένου ελέγχου από το Ιράν μετά από αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.
  • Υπήρξε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για προσωρινό άνοιγμα των Στενών, αλλά οι λεπτομέρειες και η διάρκεια της εκεχειρίας παραμένουν ασαφείς.
  • Η επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας απαιτεί χρόνο και εμπιστοσύνη από πλοιοκτήτες, ασφαλιστές και πληρώματα, καθώς ο κίνδυνος δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως.
  • Τα περισσότερα παγιδευμένα πλοία μεταφέρουν πετρέλαιο, καύσιμα και φυσικό αέριο, ενώ τα πληρώματα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα προμηθειών και ψυχολογικής πίεσης.
Οι πλοιοκτήτες προσπαθούν να κατανοήσουν τα ψιλά γράμματα σε μια εκεχειρία που θα μπορούσε να ανοίξει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ, ελπίζοντας να εκμεταλλευτούν ένα πιθανό «παράθυρο» για να απεγκλωβίσουν περισσότερα από 800 πλοία που έχουν παγιδευτεί στον Περσικό Κόλπο.

Το σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού εδώ και εβδομάδες έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση στον ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς το Ιράν ενίσχυσε τον έλεγχό του μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις. Μη μπορώντας να εγγυηθούν την ασφάλεια χιλιάδων ναυτικών και των φορτίων τους μετά από πολλαπλές επιθέσεις, τα πλοία περιφέρονται στην περιοχή και η κυκλοφορία έχει μειωθεί σε ελάχιστο βαθμό.

Λίγες ώρες πριν λήξει η προθεσμία που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα το άνοιγμα των Στενών. Οι λεπτομέρειες ωστόσο παραμένουν ασαφείς: το Ιράν λέει ότι έχει συμφωνήσει σε δύο εβδομάδες ασφαλούς διέλευσης σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις του και εντός «τεχνικών περιορισμών» , ενώ ο Τραμπ ανακοίνωσε ένα «πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα». Δεν είναι σαφές εάν οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τις πληρωμές.

Τα περισσότερα παγιδευμένα σκάφη μεταφέρουν πετρέλαιο, καύσιμα και φυσικό αέριο.

Για τους πλοιοκτήτες, ωστόσο, η είδηση ​​ήταν αρκετή για να προκαλέσει συγκρατημένη αισιοδοξία. Η Ένωση Ιαπώνων Εφοπλιστών, μια σημαντική βιομηχανική ομάδα, ήταν μεταξύ εκείνων που δήλωσαν ότι θα ελέγξουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν πριν αναμεταδώσουν πληροφορίες. Οι περισσότεροι, ωστόσο, προειδοποίησαν ότι θα απαιτηθεί μεγαλύτερη σαφήνεια για την κίνηση των πλοίων και ότι ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση οι ροές θα χρειαστούν χρόνο για να ξαναρχίσουν. Σε καιρό ειρήνης, περίπου 135 πλοία διέρχονται καθημερινά, ένας αριθμός που έχει μειωθεί δραματικά.

«Δεν επανενεργοποιείς τις παγκόσμιες ροές ναυτιλίας σε 24 ώρες», δήλωσε η Τζένιφερ Πάρκερ, επίκουρη καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Άμυνας και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας. «Οι ιδιοκτήτες, οι ασφαλιστές και τα πληρώματα των δεξαμενόπλοιων πρέπει να πιστεύουν ότι ο κίνδυνος έχει πράγματι μειωθεί. όχι απλώς έχει εκλείψει προσωρινά».

Τα πλοία που μεταφέρουν ενέργεια αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του στόλου που έχει κολλήσει στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με στοιχεία του Kpler. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 426 δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο και καθαρά καύσιμα, καθώς και 34 πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου πετρελαίου και 19 πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τα υπόλοιπα μεταφέρουν ξηρά προϊόντα, όπως γεωργικά ή μεταλλικά προϊόντα, ή/και εμπορευματοκιβώτια.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στο τέλος Μαρτίου, περίπου 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί σε αυτά τα πλοία και σε άλλα πλοία κοινής ωφέλειας και υποστήριξης. Αυτά τα μέλη του πληρώματος αντιμετωπίζουν μειωμένες προμήθειες, κόπωση και ψυχολογικό στρες, προειδοποίησε ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές και σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν σε διαμέρισμα δύο αδελφές

11:07ANNOUNCEMENTS

H Miranda July στη Στέγη

11:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης κατά Σώτης Τριανταφύλλου: «Από πότε η ηθική είναι προνόμιο συγκεκριμένων κι "αλάθητων";»

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: 800 παγιδευμένα πλοία και 20.000 εγκλωβισμένοι ναυτικοί εξετάζουν το «παράθυρο» της εκεχειρίας

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: ΙΧ συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο - Τραυματίστηκε εργαζόμενη

10:55ANNOUNCEMENTS

Σούπερ ενισχυμένη απόδοση* από το Pamestoixima.gr για την κατάκτηση του Conference League από την ΑΕΚ

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: 15 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άδοξο τέλος για το Afeela των Honda και Sony πριν καν ξεκινήσει

10:46LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Τρόλαρε θαυμαστή της σε συναυλία και έγινε viral - «Τι θες να μου πετάξεις;»

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

10:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα στο Εθνικό Στάδιο η σορός του - Πότε είναι η κηδεία

10:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νίκος Παπαθανάσης: Κονδύλι 4,6 εκατ. ευρώ για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην Κοζάνη

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Η καλύτερη δωρεάν διαφήμιση που έγινε ποτέ - Η Nutella «πέταξε» με το Artemis II κι έγινε viral χωρίς να το επιδιώξει

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

10:36LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η νυφική της εμφάνιση στην πρεμιέρα του Euphoria - Η σύνδεση με τον ρόλο της

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έστειλε στο νοσοκομείο την 63χρονη αδελφή του επειδή δεν του έδινε… χαρτζιλίκι

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι παράτησε την πόλη και έχτισε μόνο του σπίτι σε 90 μέρες: Τα κρίσιμα βήματα που δεν συγχωρούν λάθη

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Kιρ Στάρμερ: Στη Μέση Ανατολή ο Βρετανός πρωθυπουργός - «Να κάνουμε ο,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός»

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανήλικοι πετούν μολότοφ έξω από εκκλησία - Ανησυχία εκφράζουν οι κάτοικοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:42ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας πτώσης της 65χρονης στα Μετέωρα

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Πόσο είναι ο μισθός των αστροναυτών που ταξιδεύουν γύρω από τη Σελήνη

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ δίχως τέλος: Νεκρός και ένατος επιστήμονας της NASA από άγνωστη αιτία

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέταξε τη σύζυγό του στη ντουλάπα και την έπιασε από τον λαιμό γιατί ξύπνησε το παιδί

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Οι δραματικές ώρες πριν από τη συμφωνία εκεχειρίας - Πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

05:34ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Εκεχειρία δύο εβδομάδων ανακοίνωσε ο Τραμπ – Το Ισραήλ αναστέλλει τους βομβαρδισμούς – Πανηγυρίζουν στην Τεχεράνη για τη «συντριπτική ήττα των ΗΠΑ»

18:52LIFESTYLE

Η χαμένη λάμψη της Κάρλα Μπρούνι - Η εμφάνιση της συζύγου του Νικολά Σαρκοζί που προβλημάτισε

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μενίδι - Γυναίκα έχασε τη ζωή της από παράσυρση νταλίκας

07:42ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Νίκη για τον Τραμπ αλλά με υψηλό κόστος η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πότε θα πληρωθείτε αν κάνετε αίτηση σήμερα

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τετάρτη: «Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω» – Το Ιερό Ευχέλαιο και η Τελετή του Νιπτήρος

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Μυστήριο γύρω από τη μοιραία πτώση της 66χρονης σε γκρεμό - Τι λένε διασώστες και κάτοικοι στο Newsbomb

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έστειλε στο νοσοκομείο την 63χρονη αδελφή του επειδή δεν του έδινε… χαρτζιλίκι

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

10:33WHAT THE FACT

«Ο Άνθρωπος-Αστακός»: Το τραγικό τέλος του και η άρνηση όλων να κουβαλήσουν το φέρετρό του

10:36LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Η νυφική της εμφάνιση στην πρεμιέρα του Euphoria - Η σύνδεση με τον ρόλο της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ