Στενά του Ορμούζ: 800 παγιδευμένα πλοία και 20.000 εγκλωβισμένοι ναυτικοί εξετάζουν την εκεχειρία

Snapshot Περίπου 800 πλοία παραμένουν παγιδευμένα στα Στενά του Ορμούζ, με 20.000 ναυτικούς εγκλωβισμένους στα πλοία τους.

Η σχεδόν πλήρης διακοπή της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο έχει προκαλέσει μεγάλη παγκόσμια ενεργειακή κρίση λόγω αυξημένου ελέγχου από το Ιράν μετά από αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

Υπήρξε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για προσωρινό άνοιγμα των Στενών, αλλά οι λεπτομέρειες και η διάρκεια της εκεχειρίας παραμένουν ασαφείς.

Η επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας απαιτεί χρόνο και εμπιστοσύνη από πλοιοκτήτες, ασφαλιστές και πληρώματα, καθώς ο κίνδυνος δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως.

Τα περισσότερα παγιδευμένα πλοία μεταφέρουν πετρέλαιο, καύσιμα και φυσικό αέριο, ενώ τα πληρώματα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα προμηθειών και ψυχολογικής πίεσης.

Οι πλοιοκτήτες προσπαθούν να κατανοήσουν τα ψιλά γράμματα σε μια εκεχειρία που θα μπορούσε να ανοίξει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ, ελπίζοντας να εκμεταλλευτούν ένα πιθανό «παράθυρο» για να απεγκλωβίσουν περισσότερα από 800 πλοία που έχουν παγιδευτεί στον Περσικό Κόλπο.

Το σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού εδώ και εβδομάδες έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση στον ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς το Ιράν ενίσχυσε τον έλεγχό του μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις. Μη μπορώντας να εγγυηθούν την ασφάλεια χιλιάδων ναυτικών και των φορτίων τους μετά από πολλαπλές επιθέσεις, τα πλοία περιφέρονται στην περιοχή και η κυκλοφορία έχει μειωθεί σε ελάχιστο βαθμό.

Λίγες ώρες πριν λήξει η προθεσμία που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα το άνοιγμα των Στενών. Οι λεπτομέρειες ωστόσο παραμένουν ασαφείς: το Ιράν λέει ότι έχει συμφωνήσει σε δύο εβδομάδες ασφαλούς διέλευσης σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις του και εντός «τεχνικών περιορισμών» , ενώ ο Τραμπ ανακοίνωσε ένα «πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα». Δεν είναι σαφές εάν οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τις πληρωμές.

Για τους πλοιοκτήτες, ωστόσο, η είδηση ​​ήταν αρκετή για να προκαλέσει συγκρατημένη αισιοδοξία. Η Ένωση Ιαπώνων Εφοπλιστών, μια σημαντική βιομηχανική ομάδα, ήταν μεταξύ εκείνων που δήλωσαν ότι θα ελέγξουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν πριν αναμεταδώσουν πληροφορίες. Οι περισσότεροι, ωστόσο, προειδοποίησαν ότι θα απαιτηθεί μεγαλύτερη σαφήνεια για την κίνηση των πλοίων και ότι ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση οι ροές θα χρειαστούν χρόνο για να ξαναρχίσουν. Σε καιρό ειρήνης, περίπου 135 πλοία διέρχονται καθημερινά, ένας αριθμός που έχει μειωθεί δραματικά.

«Δεν επανενεργοποιείς τις παγκόσμιες ροές ναυτιλίας σε 24 ώρες», δήλωσε η Τζένιφερ Πάρκερ, επίκουρη καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Άμυνας και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας. «Οι ιδιοκτήτες, οι ασφαλιστές και τα πληρώματα των δεξαμενόπλοιων πρέπει να πιστεύουν ότι ο κίνδυνος έχει πράγματι μειωθεί. όχι απλώς έχει εκλείψει προσωρινά».

Τα πλοία που μεταφέρουν ενέργεια αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του στόλου που έχει κολλήσει στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με στοιχεία του Kpler. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 426 δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο και καθαρά καύσιμα, καθώς και 34 πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου πετρελαίου και 19 πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τα υπόλοιπα μεταφέρουν ξηρά προϊόντα, όπως γεωργικά ή μεταλλικά προϊόντα, ή/και εμπορευματοκιβώτια.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στο τέλος Μαρτίου, περίπου 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί σε αυτά τα πλοία και σε άλλα πλοία κοινής ωφέλειας και υποστήριξης. Αυτά τα μέλη του πληρώματος αντιμετωπίζουν μειωμένες προμήθειες, κόπωση και ψυχολογικό στρες, προειδοποίησε ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

