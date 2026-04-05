Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός
Μεσολαβητές από την Τουρκία, την Αίγυπτο και το Πακιστάν εργάζονται εντατικά για να φέρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ή την επίτευξη εκεχειρίας, αλλά μέχρι στιγμής οι προσπάθειές τους έχουν αποτύχει, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες.
Σημείωσε ότι το Ιράν απέρριψε την προσφορά συμβιβασμού στα αιτήματά του και δεν αποδέχτηκε το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ σε αντάλλαγμα για προσωρινή εκεχειρία. Αναφέρθηκε επίσης ότι οι υπουργοί Εξωτερικών των μεσολαβητών μίλησαν σήμερα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, αλλά δεν έχει σημειωθεί πρόοδος.
