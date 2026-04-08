ΥΠΕΞ Ιράν: «Σταματήστε τις επιχειρήσεις και σταματάμε τις επιθέσεις» – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν δηλώνει ότι θα σταματήσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, εφόσον σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον του, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί.

Στο ίδιο μήνυμα, αναφέρεται ότι για περίοδο δύο εβδομάδων θα διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και με βάση τεχνικούς περιορισμούς.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και τον αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ για τις προσπάθειες διαμεσολάβησης, κάνοντας λόγο για καθοριστικό ρόλο στην αποκλιμάκωση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η απόφαση έρχεται στο πλαίσιο των επαφών για διαπραγματεύσεις, με βάση τις προτάσεις που έχουν τεθεί από τις δύο πλευρές.

Το μήνυμα αποτυπώνει τη γραμμή της Τεχεράνης στη φάση της εκεχειρίας, δηλαδή παύση επιχειρήσεων υπό όρους και άνοιγμα διαύλου για συνομιλίες.