Αραγτσί: «Δεν αποδεχόμαστε την εκεχειρία – Θέλουμε πλήρη τερματισμό του πολέμου»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει το ενδεχόμενο εκεχειρίας, ζητώντας πλήρη τερματισμό του πολέμου, εγγυήσεις για μη επανάληψη της σύγκρουσης και αποζημιώσεις για τις ζημιές.

Γιάννης Φιλιππάκος

Αραγτσί: «Δεν αποδεχόμαστε την εκεχειρία – Θέλουμε πλήρη τερματισμό του πολέμου»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Aραγτσί

AP/Αρχείου
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν αποδέχεται το ενδεχόμενο εκεχειρίας, υπογραμμίζοντας πως επιδιώκει έναν πλήρη, συνολικό και βιώσιμο τερματισμό του πολέμου.

Σε δηλώσεις του στο ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, τόνισε ότι το Ιράν δεν θέλει να επαναληφθεί το περσινό σενάριο, επιμένοντας ότι «η μόνη αποδεκτή λύση είναι η πλήρης λήξη της σύγκρουσης».

Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση την παροχή εγγυήσεων ότι η επίθεση αυτή δεν θα επαναληφθεί, ενώ σημείωσε ότι οι ζημιές που έχουν προκληθεί θα πρέπει να αποζημιωθούν.

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: «Δεν αποδεχόμαστε την εκεχειρία – Θέλουμε πλήρη τερματισμό του πολέμου»

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη τροπή - Πυραυλικό χτύπημα του Ιράν στην «πυρηνική» Ντιμόνα και στν πόλη Αράντ – Πάνω από 100 τραυματίες στο Ισραήλ από τα τελευταία χτυπήματα – Εγκρίθηκαν πλήγματα του IDF «σε όλα τα μέτωπα»

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχουμε σβήσει το Ιράν από το χάρτη – Δεν θέλω συμφωνία»

00:44ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Λειτούργησε η αεράμυνα αλλά δεν αναχαιτίστηκε ο πύραυλος στην Αράντ

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ μιλά για «αποκλιμάκωση» και στήνει πλαίσιο διαπραγματεύσεων με το Ιράν – Οι όροι που θέτει

00:12ΚΟΣΜΟΣ

Khorramshahr: Αυτός είναι ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος που έπληξε το Αράντ

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο με οδηγό ιερέα «καρφώθηκε» σε σπίτι

23:47WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Άμεσο χτύπημα του Ιράν στο Αράντ: Άγνωστoς αριθμός αγνοουμένων - Μεγάλες ζημιές σε 9 κτήρια

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Εντυπωσιακές εικόνες από τα Ανώγεια που «ντύθηκαν» στα λευκά

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Πυραυλικό χτύπημα στην Ντιμόνα ανατινάζει τα παράθυρα σπιτιού - Η αντίδραση της ιδιοκτήτριας

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Λαμία - Εγκλωβίστηκαν άτομα

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

23:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια του προέδρου της Βουλής για τη νέα μεγάλη επιτυχία Καραλή

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό drone ξεβράστηκε στις ακτές της Τουρκίας

22:43ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Καραλής από καρδιάς: «Έχω την αγάπη της Ελλάδας – Βράζει το αίμα μου, θέλω παγκόσμιο ρεκόρ»

22:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Καραλή: «Να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς στόχους και να εμπνέει με το ήθος του»

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τραμπ: Πράκτορες της ICE στα αεροδρόμια για ελέγχους ασφαλείας

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Πότε αλλάζει η ώρα: «Χάνουμε» μια ώρα ύπνου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Άμεσο χτύπημα του Ιράν στο Αράντ: Άγνωστoς αριθμός αγνοουμένων - Μεγάλες ζημιές σε 9 κτήρια

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Η αποβατική ενέργεια των Αμερικανών έχει ήδη ξεκινήσει λέει ο Γιάννης Παυλόπουλος, ναύαρχος ε.α

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη τροπή - Πυραυλικό χτύπημα του Ιράν στην «πυρηνική» Ντιμόνα και στν πόλη Αράντ – Πάνω από 100 τραυματίες στο Ισραήλ από τα τελευταία χτυπήματα – Εγκρίθηκαν πλήγματα του IDF «σε όλα τα μέτωπα»

15:50LIFESTYLE

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» - Δείτε πώς είναι σήμερα ο Ρόμπερτ Πάουελ

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το Ιράν εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μπορεί να χτυπήσει και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Ιρανή κατέγραψε βομβαρδισμό με το κινητό της - Άγνωστη η τύχη της

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Πυραυλικό χτύπημα στην Ντιμόνα ανατινάζει τα παράθυρα σπιτιού - Η αντίδραση της ιδιοκτήτριας

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχουμε σβήσει το Ιράν από το χάρτη – Δεν θέλω συμφωνία»

00:44ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Λειτούργησε η αεράμυνα αλλά δεν αναχαιτίστηκε ο πύραυλος στην Αράντ

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε σπίτι στη Λαμία - Εγκλωβίστηκαν άτομα

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εξελίξεις με το διαμελισμένο πτώμα σε βαλίτσα - «Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή»

21:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπιλ Γκέιτς: Τα τρία επαγγέλματα που θα «σωθούν» από την τεχνητή νοημοσύνη

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Μονομελές Εφετείο Πειραιά: «Έπρεπε να αναστήσω αυτό το παιδί», απαντά η δικηγόρος που δεν παρέστη σε δίκη λόγω πρόωρου τοκετού

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για τη νέα εβδομάδα - Ο χειμώνας... επιμένει

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό όπλο του Ιράν: Η κατάσκοπος που αυτομόλησε και ο Τραμπ επικήρυξε για εκατομμύρια δολάρια

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ