Αραγτσί: «Δεν αποδεχόμαστε την εκεχειρία – Θέλουμε πλήρη τερματισμό του πολέμου»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν αποδέχεται το ενδεχόμενο εκεχειρίας, υπογραμμίζοντας πως επιδιώκει έναν πλήρη, συνολικό και βιώσιμο τερματισμό του πολέμου.

Σε δηλώσεις του στο ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, τόνισε ότι το Ιράν δεν θέλει να επαναληφθεί το περσινό σενάριο, επιμένοντας ότι «η μόνη αποδεκτή λύση είναι η πλήρης λήξη της σύγκρουσης».

Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση την παροχή εγγυήσεων ότι η επίθεση αυτή δεν θα επαναληφθεί, ενώ σημείωσε ότι οι ζημιές που έχουν προκληθεί θα πρέπει να αποζημιωθούν.