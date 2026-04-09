Ρούτε: «Ορισμένες χώρες δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων» – Οργισμένο μήνυμα Τραμπ για ΝΑΤΟ

Snapshot Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναγνώρισε ότι ορισμένες χώρες δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς, αλλά η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών τήρησε τις δεσμεύσεις της.

Πολλές χώρες παρείχαν ουσιαστική στήριξη μέσω βάσεων, διευκολύνσεων logistics και υπερπτήσεων σε κρίσιμη συγκυρία.

Ο Ρούτε χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ ειλικρινή και ανοιχτή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκφράζει δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων συμμάχων.

Ο Ρούτε επαίνεσε την ηγεσία του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η αποδυνάμωση του Ιράν βελτίωσε την ασφάλεια σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σε ανάρτησή του το ΝΑΤΟ ότι δεν στήριξε τις ΗΠΑ όταν το χρειάστηκαν και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη συμμαχία. Snapshot powered by AI

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επιχείρησε να κρατήσει ισορροπίες μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι η πλειονότητα των συμμάχων ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της.

Μιλώντας στο CNNi, αναγνώρισε ότι «ορισμένες χώρες» δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «η μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών έκανε όσα είχε υποσχεθεί».

Όπως είπε, πολλές χώρες συνέβαλαν ουσιαστικά, παρέχοντας βάσεις, διευκολύνσεις logistics και υπερπτήσεις, καλύπτοντας τις δεσμεύσεις τους σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Ο Ρούτε χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Τραμπ «ειλικρινή και ανοιχτή», σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση ορισμένων συμμάχων.

«Ο κόσμος είναι πιο ασφαλής σήμερα» χάρη στον Τραμπ

Παράλληλα ο Μαρκ Ρούτε υποστήριξε ότι ο κόσμος είναι σήμερα πιο ασφαλής σε σχέση με πριν από τον πόλεμο με το Ιράν.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε ότι αυτό οφείλεται στην ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης είναι «πολύ σημαντική» για την ασφάλεια τόσο στις ΗΠΑ και την Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή.

??? CNN asks NATO's Rutte if the world is safer today than before the war.



His answer: "Absolutely, thanks to President Trump's leadership."



The same Trump he just couldn't rate a 1 out of 10 for on NATO.



Rutte is trying to survive this relationship one compliment at a time,…

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 8, 2026



Τραμπ: «Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε»

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με ένα σκληρό μήνυμα, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ ότι δεν στάθηκε στο πλευρό των ΗΠΑ όταν το χρειάζονταν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι «το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι ούτε αν το χρειαστούμε ξανά», καλώντας ουσιαστικά να «θυμούνται» αυτή τη στάση.

Στο ίδιο μήνυμα έκανε και αναφορά στη Γροιλανδία, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλο, κακοδιοικούμενο κομμάτι πάγου».

Να σημειωθεί πως από την πλευρά του Λευκού Οίκου δεν υπήρξε άμεση ενημέρωση για το περιεχόμενο της συνάντησης, ωστόσο νωρίτερα η εκπρόσωπος Καρολάιν Λέβιτ είχε επιβεβαιώσει ότι το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ βρισκόταν στην ατζέντα των συνομιλιών.