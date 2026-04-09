Ρούτε: «Ορισμένες χώρες δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων» – Οργισμένο μήνυμα Τραμπ για ΝΑΤΟ

Ο Ρούτε αναγνώρισε αστοχίες, αλλά τόνισε ότι η πλειονότητα των χωρών του ΝΑΤΟ παρείχε ουσιαστική στήριξη.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναγνώρισε ότι ορισμένες χώρες δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς, αλλά η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών τήρησε τις δεσμεύσεις της.
  • Πολλές χώρες παρείχαν ουσιαστική στήριξη μέσω βάσεων, διευκολύνσεων logistics και υπερπτήσεων σε κρίσιμη συγκυρία.
  • Ο Ρούτε χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ ειλικρινή και ανοιχτή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκφράζει δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων συμμάχων.
  • Ο Ρούτε επαίνεσε την ηγεσία του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η αποδυνάμωση του Ιράν βελτίωσε την ασφάλεια σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Μέση Ανατολή.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σε ανάρτησή του το ΝΑΤΟ ότι δεν στήριξε τις ΗΠΑ όταν το χρειάστηκαν και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη συμμαχία.
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επιχείρησε να κρατήσει ισορροπίες μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι η πλειονότητα των συμμάχων ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της.

Μιλώντας στο CNNi, αναγνώρισε ότι «ορισμένες χώρες» δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «η μεγάλη πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών έκανε όσα είχε υποσχεθεί».

Όπως είπε, πολλές χώρες συνέβαλαν ουσιαστικά, παρέχοντας βάσεις, διευκολύνσεις logistics και υπερπτήσεις, καλύπτοντας τις δεσμεύσεις τους σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Ο Ρούτε χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Τραμπ «ειλικρινή και ανοιχτή», σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση ορισμένων συμμάχων.

«Ο κόσμος είναι πιο ασφαλής σήμερα» χάρη στον Τραμπ

Παράλληλα ο Μαρκ Ρούτε υποστήριξε ότι ο κόσμος είναι σήμερα πιο ασφαλής σε σχέση με πριν από τον πόλεμο με το Ιράν.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε ότι αυτό οφείλεται στην ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης είναι «πολύ σημαντική» για την ασφάλεια τόσο στις ΗΠΑ και την Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή.

Τραμπ: «Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε»

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με ένα σκληρό μήνυμα, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ ότι δεν στάθηκε στο πλευρό των ΗΠΑ όταν το χρειάζονταν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι «το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι ούτε αν το χρειαστούμε ξανά», καλώντας ουσιαστικά να «θυμούνται» αυτή τη στάση.

Στο ίδιο μήνυμα έκανε και αναφορά στη Γροιλανδία, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλο, κακοδιοικούμενο κομμάτι πάγου».

Να σημειωθεί πως από την πλευρά του Λευκού Οίκου δεν υπήρξε άμεση ενημέρωση για το περιεχόμενο της συνάντησης, ωστόσο νωρίτερα η εκπρόσωπος Καρολάιν Λέβιτ είχε επιβεβαιώσει ότι το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ΝΑΤΟ βρισκόταν στην ατζέντα των συνομιλιών.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:58ΚΥΠΡΟΣ

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες διόρισε νέο Διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στη Κύπρο

03:32ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αισιόδοξα τα νέα για τον καιρό έως το Πάσχα – Λιγότερες θα είναι οι βροχές

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Ορισμένες χώρες δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων» – Οργισμένο μήνυμα Τραμπ για ΝΑΤΟ με αναφορά στη Γροιλανδία

02:40ΕΡΓΑΣΙΑ

55η Ημέρα Καριέρας: Δεκάδες επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1000 θέσεις εργασίας

02:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Μήλου

01:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα μιλούν για νέο «κλείσιμο» των Στενών του Ορμούζ – Τάνκερ φέρεται να γύρισε πίσω

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Για να έχει διάρκεια η εκεχειρία πρέπει να καλύπτει και τον Λίβανο

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Βανς: Εναπόκειται στο Ιράν να αποφασίσει εάν θέλει να καταρρεύσει η εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου

00:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανάσα» στη Wall Street – Μεγάλα κέρδη στους δείκτες έφερε η εκεχειρία στο Ιράν

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Ατλέτικο «άλωσε» τη Βαρκελώνη, σημαντικό βήμα και για την Παρί

23:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πληρώθηκαν 19,8 εκατ. ευρώ σε 57.000 αγρότες

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πάτησε το αμάξι του τον συγγενή του για κτηνοτροφικές διαφορές

23:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην επόμενη κλήρωση

23:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Ο ψυχωμένος «Δικέφαλος» «ξέρανε» τους Ισπανούς κι έφυγε για τελικούς!

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το viral φιλί του Οικονομόπουλου σε νύφη που έκανε bachelorette

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Εφές «φρέναρε» την Παρτιζάν στην επιστροφή του Λάρκιν – Η βαθμολογία

23:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας υπέγραψε συμφωνία με την ΕΤΕπ για την ενεργειακή αναβάθμιση των στρατοπέδων

23:24ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει την τιμωρία ορισμένων χωρών του NATO λόγω μη στήριξης στον πόλεμο με το Ιράν

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε στην Κρήτη μια σπάνια εικόνα της Παναγίας από τον 18ο αιώνα

23:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τιμές του φυσικού αερίου καταρρέουν στα 45 ευρώ στο TTF μετά την κατάπαυση του πυρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:57ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου Χριστόφορου που έχασε τη ζωή του από διαδικτυακό challenge - «Αν ήξερα αυτά που ξέρω σήμερα, ο γιος μου θα ήταν παρών»

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: «Ορισμένες χώρες δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων» – Οργισμένο μήνυμα Τραμπ για ΝΑΤΟ με αναφορά στη Γροιλανδία

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» φυλακίστηκε για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

22:42ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG - Ιράν: Επιμένει για παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας – Σφυροκοπά τον Λίβανο το Ισραήλ

03:32ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αισιόδοξα τα νέα για τον καιρό έως το Πάσχα – Λιγότερες θα είναι οι βροχές

17:12ΚΟΣΜΟΣ

«Ερπετά συνοριοφύλακες» στην Ινδία: Κροκόδειλοι, φίδια «φρουροί» κατά μήκος των συνόρων

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής 15λεπτος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη σε απευθείας μετάδοση στο OPEN: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 59χρονη που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

22:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δεν θα δικασθεί ο δολοφόνος της Ιρίνα Ζαρούτσκα - Κρίθηκε ψυχικά ανίκανος

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Βάζει στο «τραπέζι» την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ - Έδωσε εξετάσεις και απέτυχε

12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καισαριανή: Νεκρός 28χρονος που αγνοούνταν

21:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου: «Λύγισε» ο Ραζβάν για τον πατέρα του - «Λαοθάλασσα» στην Arena Nationala (βίντεο)

22:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,1 εκατ. ευρώ

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ δίχως τέλος: Νεκρός και ένατος επιστήμονας της NASA από άγνωστη αιτία

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ