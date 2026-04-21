Γερμανία και Ιταλία «μπλόκαραν» την πρόταση Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

Η Γερμανία και η Ιταλία μπλόκαραν εντός της Ευρωπαϊκή Ένωση την πρόταση για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ, πρωτοβουλία που προωθούσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο και ανέδειξε για ακόμη μία φορά το βαθύ ρήγμα μεταξύ των «27» ως προς τη στάση που πρέπει να τηρηθεί απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ιδίως σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο και την επιδείνωση της κατάστασης στη Δυτική Όχθη.

Η Μαδρίτη και η Ιρλανδία τάχθηκαν υπέρ της αποστολής ισχυρού πολιτικού μηνύματος, προτείνοντας ακόμη και την αναστολή της συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούνιο του 2000 και ρυθμίζει τις πολιτικές, εμπορικές και συνεργατικές σχέσεις ΕΕ-Ισραήλ. Κατά την άποψή τους, οι σημερινές συνθήκες, με μεγάλο αριθμό θυμάτων αμάχων και έντονες επικρίσεις από διεθνείς οργανισμούς, δικαιολογούν μια συνολική επανεξέταση των σχέσεων με το Τελ Αβίβ.

Ωστόσο, το Βερολίνο και η Ρώμη μπλόκαραν την πρωτοβουλία. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Johann Wadephul, χαρακτήρισε την πρόταση «ακατάλληλη», υποστηρίζοντας τη διατήρηση ανοικτών διπλωματικών διαύλων αντί μέτρων που θα μπορούσαν να οξύνουν περαιτέρω τις σχέσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ιταλία, προκρίνοντας μια πιο πραγματιστική προσέγγιση, βασισμένη στον διάλογο και τη διακριτική πίεση.

Η στάση των δύο αυτών χωρών, με καθοριστικό βάρος εντός της ΕΕ, στερεί προς το παρόν προοπτική στην ισπανική πρωτοβουλία.

Η αναστολή της συμφωνίας απαιτούσε ομοφωνία ή, τουλάχιστον, ισχυρή πλειοψηφία, κάτι που δεν φαίνεται εφικτό στην παρούσα συγκυρία.

Παράλληλα, και άλλα κράτη-μέλη, παρότι ασκούν κριτική στο Ισραήλ, εμφανίζονται απρόθυμα να στηρίξουν ένα τόσο δραστικό μέτρο.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει όχι μόνο στρατηγικές διαφορές, αλλά και αποκλίνουσες πολιτικές ευαισθησίες και γεωπολιτικές προτεραιότητες στο εσωτερικό της Ένωσης. Ενώ ορισμένες κυβερνήσεις ζητούν αυστηρότερη στάση, άλλες εκφράζουν φόβους ότι μια ρήξη θα περιορίσει την επιρροή της ΕΕ στην περιοχή.

Προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να διατηρήσει μια εύθραυστη ισορροπία: σκληραίνει τη ρητορική της, αποφεύγοντας ωστόσο κινήσεις που θα οδηγούσαν σε ουσιαστική ρήξη με το Ισραήλ. Ένα σκηνικό που προμηνύει νέες διπλωματικές συγκρούσεις στις Βρυξέλλες, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται.

