Φάμελλος: Η Ελλάδα να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος καλεί την ελληνική κυβέρνηση να συνταχθεί, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, με το αίτημα του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ.

Σε δήλωσή του, τονίζει ότι «η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας και να χαράξει μια πορεία σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο, τη διεθνή νομιμότητα, τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης, αλλά και τις παραδόσεις του ελληνικού λαού».

Ο κ. Φάμελλος επισημαίνει ότι το σχετικό αίτημα έχουν προσυπογράψει η Σλοβενία και η Ιρλανδία ενώ, όπως υποστηρίζει, η πρόταση του Ισπανού πρωθυπουργού συγκεντρώνει ευρύτερη υποστήριξη τόσο από Ευρωπαίους αξιωματούχους όσο και από την κοινωνία των πολιτών.

Παράλληλα, καλεί τις προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα να λάβουν σαφή θέση απέναντι στην πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης, την οποία κατηγορεί για παραβίαση του Διεθνούς και Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Επίσης, ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στάση του έναντι του Ισραήλ κατά του Λιβάνου και της Γάζας.